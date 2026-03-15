ドミニカ優勝への機運を高める“分岐点”　主砲の魂のヘッスラ、本塁打なしでの7得点は「観客を沸かせた」だけじゃない【WBC】

ゲレーロJr.のヘッドスライディングは、観客を沸かせただけでなく、チームメイトの心も奮い立たせた(C)Getty Images

メジャー屈指のスラッガーが“脚”でも魅せた。

現地時間3月13日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝ラウンドのドミニカ共和国−韓国の一戦は、7回までにドミニカが10点をあげるワンサイドゲームとなった。韓国は得点を奪えず、7回コールドで決着している。その中で、この日のドミニカ打撃陣の攻撃は、主力選手のアグレッシブな走塁が大きな勢いを生み出していた。

【動画】優勝への機運を高める魂のヘッドスライディング！ゲレーロJr.の生還＆雄叫びのシーンを見る

0-0で迎えた2回裏、先頭のブラディミール・ゲレーロJr.が四球で出塁すると、ジュニオール・カミネロのレフト線への長打で一気にホームを狙った。中継からの返球と同じタイミングで本塁に突っ込んだゲレーロJr.は、捕手のタッチをかわしながら最後はダイブで生還。セーフ判定が告げられると、拳を振り上げ渾身のガッツポーズを見せた。

さらに3回裏では、ヒットで塁に出たフアン・ソトも絶妙なヘッドスライディングで本塁を陥れている。ゲレーロJr.のセンターへの安打で二塁、三塁を回ると、クロスプレーとなったキャッチャーのタッチに対し、左手を引っ込めすぐさま右手を伸ばす形でホームベースに触れた。韓国側のチャレンジの末にセーフが認められチームに4得点目をもたらしており、その後での追加点に繋がるプレーとなった。

米誌『Sports Illustrated』スペイン語版公式サイトでも試合後、両者の走塁をクローズアップ。「ドミニカ共和国はこの試合、最初の3イニングで早くも7-0とリードを奪った。しかも意外なことに、この大差は一本の本塁打もなしに生まれたものだった」とゲーム展開を振り返っており、「ブラディミール・ゲレーロJr.とフアン・ソトという2人のスターが序盤の主役となった。特大の打球を放ったわけではない。2人はホームに生還するプレーで観客の視線を独占したのだ」と綴っている。