この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「気まずいから」と綺麗に残ったご遺骨を潰す職員への怒り

火葬場職員が解説、綺麗な状態ばかりではない「ご遺体」の現実と、棺を運ぶ際に感じる「ありえない軽さ」の正体

「人は水袋」元火葬場職員が断言するご火葬の全貌とネット上に広がるデマの真相

「泣き崩れる人の方に注目する」元火葬場職員が明かすご火葬のリアル、泣かないのはおかしいという偏見

チャンネル情報

火葬場という場所を明確に伝える為、元火葬場職員が語る火葬場で起こっている実際の出来事や体験談をお伝えします。 ショッキングな内容を含む恐れがある為、苦手な方は視聴をお控え頂きます様よろしくお願いいたします。