「気まずいからと骨を潰すのはおかしい」元職員が明かすご火葬の“失敗談”と許せない同僚の行動
AIライター自動執筆記事
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下駄氏が自身のYouTubeチャンネルで「火葬場の失敗談」を公開した。元火葬場職員という立場から、ご火葬の現場で起きた思い通りにいかなかった出来事や、同業者の許せない行動について怒りと共に語っている。
動画序盤、下駄氏は自身の経験として「思ったより副葬品の燃え残りがめっちゃ残っていた」という事例を紹介。果物や紙などの副葬品が完全に燃えきらずに残ってしまい、黒く変色した状態ではご遺骨との判別が難しくなると説明した。燃え残りが多すぎるとご遺骨が埋もれてしまったり、特有のにおいが発生したりすることで、結果的にお骨上げがしにくくなるという現場ならではの苦労を明かした。
中盤では、ともに出演するパンダ企画氏が「頭骨を綺麗に残したい」という理想と現実について言及する。バーナーの風圧や火を当てるタイミングを少しでも誤ると、顔周辺や喉仏の骨はすぐに崩れてしまうと指摘。東西の文化の違いに触れつつも、綺麗に残ったご遺骨を見て喜ぶご遺族が多いと語り、火の調整には職人的な感覚が必要であることを示した。
終盤、下駄氏は一部の同業者による理解しがたい行動について触れる。綺麗に残った頭骨に対して「気まずいから」という理由で、ご遺族の前でわざと骨を潰してしまう職員が存在すると告白。「勝手にやってることが一番引っかかる」と述べ、ご遺族の意思を確認しないまま職員の判断で骨が潰されてしまうケースがあることを語った。
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火葬場を覗く展予約ページ
https://livepocket.jp/e/weahf
火葬場を覗く展公式HP
https://www.kasouba-nozoku.com
動画序盤、下駄氏は自身の経験として「思ったより副葬品の燃え残りがめっちゃ残っていた」という事例を紹介。果物や紙などの副葬品が完全に燃えきらずに残ってしまい、黒く変色した状態ではご遺骨との判別が難しくなると説明した。燃え残りが多すぎるとご遺骨が埋もれてしまったり、特有のにおいが発生したりすることで、結果的にお骨上げがしにくくなるという現場ならではの苦労を明かした。
中盤では、ともに出演するパンダ企画氏が「頭骨を綺麗に残したい」という理想と現実について言及する。バーナーの風圧や火を当てるタイミングを少しでも誤ると、顔周辺や喉仏の骨はすぐに崩れてしまうと指摘。東西の文化の違いに触れつつも、綺麗に残ったご遺骨を見て喜ぶご遺族が多いと語り、火の調整には職人的な感覚が必要であることを示した。
終盤、下駄氏は一部の同業者による理解しがたい行動について触れる。綺麗に残った頭骨に対して「気まずいから」という理由で、ご遺族の前でわざと骨を潰してしまう職員が存在すると告白。「勝手にやってることが一番引っかかる」と述べ、ご遺族の意思を確認しないまま職員の判断で骨が潰されてしまうケースがあることを語った。
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チャンネル情報
火葬場という場所を明確に伝える為、元火葬場職員が語る火葬場で起こっている実際の出来事や体験談をお伝えします。 ショッキングな内容を含む恐れがある為、苦手な方は視聴をお控え頂きます様よろしくお願いいたします。