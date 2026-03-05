「花粉症になりやすい人の特徴」はご存知ですか？なる方とならない方の違いも解説！

花粉症は年齢や性別、居住地域が同じでも、発症する方としない方がいる疾患です。鼻炎や充血などの症状はアレルギー反応の一種のため、発症の有無は個人差があります。

親にアレルギー鼻炎の既往歴がある場合、遺伝的な素因により発症リスクが高まると考えられています。

また、多量の花粉にさらされやすいスギやヒノキの多い地域に住んでいる方も症状に悩まされる可能性が高いでしょう。

本記事では、花粉症の原因やメカニズム・発症しやすい方の特徴・治療法を解説します。

監修医師：

五藤 良将（医師）

防衛医科大学校医学部卒業。その後、自衛隊中央病院、防衛医科大学校病院、千葉中央メディカルセンターなどに勤務。2019年より「竹内内科小児科医院」の院長。専門領域は呼吸器外科、呼吸器内科。日本美容内科学会評議員、日本抗加齢医学会専門医、日本内科学会認定医、日本旅行医学会認定医。

花粉症の原因とメカニズム

眼がかゆくなるメカニズムを教えてください。

人によって症状の種類や程度に違いが生じるのはなぜですか？

花粉症になりやすい方の特徴

花粉 を発症するか否かは、遺伝的な影響や免疫機能の反応の仕方が関わるためです。体内に 花粉 が侵入すると、まず感作（かんさ）と呼ばれる過程が起こります。この段階では症状は現れませんが、免疫が 花粉 を異物と認識し、抗体を作り始めます。次に、再び 花粉 が侵入した際にアレルギー反応が引き起こされ、くしゃみや眼のかゆみといった症状が現れます。この免疫系が過剰に反応してしまう現象が感作です。一定量の 花粉 に繰り返しさらされることで、閾値（いきち＝免疫が過剰に反応する境目）を超えたときに、 花粉症 の症状が現れます。感作が成立しやすいかどうかや、どの程度の 花粉 量で症状が出るかには個人差があり、発症する時期や重症度に違いが生じるのです。少量の 花粉 量で 花粉症 を発症する方もいれば、長年スギやヒノキの多い環境で過ごしてもまったく症状が出ない方もいます。

スギ 花粉症 は多発家系の存在が確認されており、遺伝的要因が関与している可能性が示唆されている疾患です。アレルギー鼻炎の母親や父親から生まれた子どもには、 花粉症 患者が多い傾向がみてとれます。とはいえ、親に既往歴がある場合でも必ず発症するわけではなく、あくまで発症リスクが高まる程度です。一部の調査では、両親ともにアレルギー疾患がある場合、片親だけの場合よりも子どもの発症リスクがさらに高まるとされています。そのため、スギ 花粉症 は単一因子の単純劣性遺伝ではなく、複数の遺伝要因が関与する可能性が指摘されています。

花粉症の治療法

編集部まとめ



花粉症の発症リスクが高い方の特徴は次のとおりです。

アレルギー鼻炎を持つ親から生まれた

日常的に大量の花粉に晒される環境で暮らしている

過労やストレス、生活習慣の影響で免疫機能のバランスが乱れている方

日本で多いスギ花粉症の発症には、遺伝的要因が関与すると考えられています。体内で抗体が作られるタイミングや花粉に対する許容度は個人の素因に影響を受けるため、被ばく量や免疫機能によって発症リスクは変わります。

花粉症の患者数は増加の一途をたどっており、今まで健康に暮らしていた方が新たにアレルギー症状に悩まされるケースも出てくるかもしれません。

長期的な症状の軽減が期待できる服薬療法もあるため、万一発症しても焦らず、まずは医療機関を受診しましょう。

