インスタグラムで公表

ビーチバレーでパリ五輪に出場した長谷川暁子が3日、インスタグラムを更新し、妊娠していることを公表した。競技のパートナーからも祝福の声が寄せられている。

長谷川は「皆さまへ」と題した投稿で「いつも温かい応援をありがとうございます。このたび、新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます」と公表した。

「新たな家族が増える喜びとともに身体やこころの変化にひとつひとつ向きあいながら、無事に産まれてきてくれることを願う日々を過ごしています」と長谷川。「これまで限られた方々のみにお伝えしていましたが、お腹も大きくなりさまざまな場面でお気遣いいただくことも多くなりましたので、改めてご報告させていただきました」とつづった。

最後は「これからもあたたかく見守っていただけましたら幸いです」と締めくくっている。

40歳の長谷川は、2013年にビーチバレーボール選手の長谷川徳海と結婚し、夫婦ともに第一線で活躍した。2024年パリ五輪に石井美樹とのペアで初出場。決勝トーナメント進出し、9位となった。昨年5月に当面休養することを発表していた。

今回の朗報に、石井も自身のインスタグラムで「嬉しいぃ 元気な赤ちゃんを産んでください アキさんの身体も心配ですが、産んで新しいアキさんに会うのを楽しみに待ってます」と喜んだ。



