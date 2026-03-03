この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

高須幹弥氏「患者への裏切りになる」松本人志CM起用に美容外科医としての懸念

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

美容外科医の高須幹弥氏が、自身のYouTubeチャンネルで「松本人志氏を高須クリニックのCMに出演させることに私が反対する理由を説明します」と題した動画を公開。「僕は反対派なんです」と明言し、その理由を赤裸々に語った。



動画の冒頭、高須氏は視聴者から「なぜ松本氏をCMに使うのか」「やめてほしい」といった批判のメッセージが自身に多数寄せられていることを明かす。しかし、高須クリニックのCM出演者の決定権は幹弥氏自身には権限がないと説明。「僕は決定権がないんだけれど、外部からずっと反対し続けている」と自身の立ち位置を明確にし、自分へのクレームは控えてほしいと訴えた。



反対する主な理由として、松本氏の過去の週刊誌報道や裁判の経緯に触れつつ、妻子ある身での行動に対して「不潔だ」「生理的に受け付けない」と感じる層が一定数存在することを指摘した。特に、高須クリニックの患者層については「7割から8割の方が女性の患者さん」であるとし、美容整形を希望する人の中には過去に性被害に遭ったトラウマを抱える人も少なくないと分析。「松本さんの顔を見るだけでフラッシュバックして心が苦しくなってしまう方もいる」と、患者への精神的な影響を強く懸念した。



さらに高須氏は、CM制作費や放映料の原資についても言及。「患者さんが大事なお金を払ってくださった、尊いお金なんです」と述べ、スタッフが汗水たらして稼いだその資金を、不快感を与える可能性のある広告に使うことへの矛盾を指摘した。最後には「患者さんやスタッフを含めて、本当に僕は申し訳ないと思う」と謝罪の言葉を口にし、「これからも反対し続ける」と強い決意を示して動画を締めくくった。