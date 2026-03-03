この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

なぜ韓国は短期間で経済大国になれたのか？ 意外と知らない「漢江の奇跡」の真実

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

東大博士課程に在籍するパクくんのYouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が、「【衝撃の真実】韓国経済が異常な成長を遂げた本当の理由」と題した動画を公開。戦後の最貧国の一つから、わずか70年で一人当たりGDPを約5万倍にまで成長させた韓国経済の軌跡、通称「漢江の奇跡」について、その背景にある5つの要因を解説した。



パクくん氏はまず、1953年の朝鮮戦争直後、韓国の一人当たりGDPがわずか66ドルであった事実を提示。それが2023年には3万5000ドルを超えるまでになった驚異的な成長の裏には、数字だけでは見えない物語があると語る。挙げる第一の要因は、パク・チョンヒ大統領時代の「政府のリーダーシップ」、すなわち開発独裁である。「政府が夢を描き、国民がその夢を信じて走った」と述べ、経済企画院の設立や5カ年計画の実行、セマウル運動といった国家主導のプロジェクトが、国民を一つの目標に向かわせる原動力となったと説明した。



第二の要因は「海外からの援助」の戦略的活用である。アメリカからの資金援助や日本との国交正常化で得た経済協力金を、単なる消費に回すのではなく、ポスコ（浦項製鉄）の建設資金や重工業の育成資金といった「未来の技術投資資金」として振り向けたことが、その後の産業発展の礎を築いたという。



第三に、軽工業から鉄鋼、造船、電子といった「工業国家への転換」を挙げる。政府がサムスンやヒュンダイといった財閥に特定分野を担わせ、国策銀行からの融資などで手厚く支援する官民一体の戦略が功を奏したと分析した。第四の要因は、国内市場の小ささゆえに当初から「外へ売る」ことを最優先目標とした輸出志向の戦略である。そして最後の要因が、韓国社会に根強く存在する「人材への投資」、すなわち教育熱だ。パクくん氏は、「教育こそ唯一の出世切符」という国民の強い信念が、技術産業を支える優秀な人材を大量に輩出し、経済成長の最大の燃料になったと結論付けた。



動画の最後でパクくん氏は、これらは韓国経済の「光」の部分であり、その裏には教育地獄や不動産バブル、格差といった「闇」も存在すると指摘。経済成長の多面的な側面を理解する必要性を訴え、動画を締めくくった。