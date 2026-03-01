酢飯作り以外にも使える！「すし酢」を使ったお弁当おかず

冷蔵庫に眠っていたりしませんか？

酢飯を作るとき、あると便利な「すし酢」。ひな祭りも近い時期なので、ちらし寿司や手巻き寿司を作るために購入される方も多いのでは？以前に一度使ったものの、中途半端な量が残ったまま、気づいたら冷蔵庫の奥で眠っていた…なんて方も多いかもしれません。酸っぱいバランスのとれた味に配合されているすし酢は、酢飯を作る時だけでなくおかず作りにもとっても便利に活用できます。

お弁当づくりに「すし酢」を活用

忙しい朝のお弁当作り、メインの一品にも副菜にも、すし酢を使えば味付け簡単。お弁当にぴったりなおかずをご紹介！

彩りマリネも簡単

人参で作りおきマリネ

甘酢漬けに大活躍

酢豚風のおかずにも

すし酢だけでも味が決まる！





中途半端に残ったすし酢、眠らせておくなんてもったいない！ぜひ色々な料理に活用してみてくださいね。

「お弁当」の基本ルール

水分が少ないおかずを選ぶおかずの味つけは濃いめにするおかずは十分に加熱調理する作りおきおかずは、詰める前にレンジで再加熱＆冷ましておくおかずやご飯は、しっかり冷ましてから詰める素手ではなく、清潔な箸やスプーンで詰める持ち歩く際は、保冷剤や保冷バッグを利用する