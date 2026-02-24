RIM BY JINS×MISAMOアンバサダー就任キャンペーン開始♡

ファッションアイウエアブランド「RIM BY JINS」に、TWICEの日本人メンバーMINA・SANA・MOMOによるユニットMISAMOがブランドアンバサダーとして就任しました。2026年2月24日(火)よりプロモーション第1弾がスタートし、コンセプトフィルムも公開中です。さらに2月27日(金)からは限定キャンペーンも実施され、MISAMOの魅力とともにアイウエアの新しい楽しみ方が広がります♡

MISAMOがアンバサダーに就任

「RIM BY JINS」は、旬のカラーやデザインを取り入れたファッションアイウエアブランドです。

服や髪型、メイクのように、その日の気分やコーディネートに合わせてアイウエアを自由にかけかえる新しい楽しみ方を提案しています。

顔まわりを彩るアクセサリーとしてアイウエアを取り入れることで、自分らしいスタイル表現ができるのも魅力です。

グローバルに活躍し多彩なファッションを着こなすMISAMOの3人が、それぞれの個性を活かしながらブランドの魅力を発信していきます。

イル ビゾンテ日本限定レザー新作登場♡味わい深いバッグと財布コレクション

コンセプトフィルム公開中

プロモーション第1弾として公開されたコンセプトフィルム「RIM loves MISAMO 今日のアイウエア、どれにする？」では、MISAMOの3人がさまざまなスタイリングを披露しています。

お出かけ前の身支度のシーンを舞台に、ファッションや髪型に合わせてアイウエアをかけかえる様子を360度カメラのワンテイク撮影で表現。

約40秒の映像のなかで、3人がそれぞれ3種類のアイウエアとスタイリングを楽しむ様子を見ることができます。

色のレイヤードや異素材ミックスなどをテーマにしたコーディネートにも注目です。

購入特典キャンペーンも開催

2026年2月27日（金）からは「RIM loves MISAMO MUST BUY CAMPAIGN」がスタートします。

RIM全店舗やJINSオンラインショップなどで、MISAMOがコンセプトフィルムで着用した対象商品を購入すると、ブランドアンバサダー就任を記念したオリジナルアイウエアケースとセリートのセットが先着でプレゼントされます。

■RIM全店舗

配布日時：2026年2月27日（金）～（無くなり次第終了）

お渡し条件：対象商品のご購入で、おひとり様1セットプレゼント。

※対象店舗や整理券配布期間などは、特設サイトをご覧ください。

※フレームは同一品番のみが対象（色違いは対象外）です。レンズの種類は問いません。

■JINS一部店舗

配布日時：2026年2月27日（金）のみ（無くなり次第終了）

お渡し条件：対象商品のご購入で、おひとり様1セットプレゼント。

※対象店舗や整理券配布期間などは、特設サイトをご覧ください。

※フレームは同一品番のみが対象（色違いは対象外）です。レンズの種類は問いません。

■JINSオンラインショップ

配布日時：2026年2月27日（金）午前10時～（無くなり次第終了）

お渡し条件：1）JINSアカウント会員へ登録。／2）特典付きの商品購入ページから対象商品のご購入。

※ご購入の詳細は、特設サイトのキャンペーン欄よりご確認ください。

※必ず「特典付きの商品購入ページ」からの購入をお願いいたします。それ以外の購入ページからでは特典がつきませんのでご注意ください。

MISAMOと楽しむ新しいおしゃれ

MISAMOが提案するスタイリングは、アイウエアをアクセサリー感覚で楽しめる新しいおしゃれのヒントが満載です。

気分やファッションに合わせてアイウエアを選ぶことで、いつものコーディネートもぐっと新鮮に感じられるはず♡

「RIM BY JINS」で、自分らしいスタイルを見つけてみてはいかがでしょうか。