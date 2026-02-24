NHK連続テレビ小説『ばけばけ』の公式Instagramが更新され、オフショットが公開された。

参考：芋生悠、『ばけばけ』イセ役で示す積み重ね 『ソワレ』などで磨いたキャリアが朝ドラへ

まず投稿されたのは、ロケ中に撮影された4人の集合ショット。トキ役の髙石あかり、フミ役の池脇千鶴、永見剣造役の大西信満とともに、第21週から登場している謎の女性・吉野イセ役の芋生悠がピースサインで満面の笑みを見せている。キャプションには「謎の女性・吉野イセ。ドラマ本編とは違って、ニッコリ笑顔です」とつづられ、劇中では“呪われている”とされるイセの不穏な雰囲気とのギャップが際立つ1枚となった。

さらに荒金九州男役・夙川アトムのソロショットも公開された。熊本の街を再現したセットの中、「隈門洋服店」の看板の前でポーズを決める衣装姿の1枚で、キャプションでは「再び司之介さんに呼び出された荒金さん。また無茶なお願いをされてしまいました」と劇中の展開に触れ、「撮影中、熊本の街のセットでオフショットを撮らせて頂きました」と撮影の舞台裏が明かされた。

さらに、ヘブン役のトミー・バストウは自身のInstagramを更新。ニット帽にジャケットというカジュアルな私服姿で、大きなピザを前にカメラを見つめるプライベートショットを投稿。キャプションには「ピザもやっぱり好イーチョン」とユーモアあふれる言葉が添えられた。（文＝リアルサウンド編集部）