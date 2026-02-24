コンビニが「前向き駐車」をお願いするのは一体なぜ？

コンビニエンスストア（以下、コンビニ）の駐車場を訪れると、フェンスや看板に「前向き駐車にご協力ください」という掲示をよく目にします。

一般的に、日本のドライバーの多くは、出庫時の安全性を考慮してバックで駐車枠に収める「後ろ向き駐車」を好む傾向にありますが、コンビニの駐車場で前向き駐車が推奨されるのはなぜなのでしょうか。

【画像】ええぇぇ！ これがコンビニで「前向き駐車」が推奨される理由です！（27枚）

バックで駐車する際は後方の障害物にのみ注意を払えば済みますが、前向きに停めてしまうと、いざ出発する際に死角の多い状態でバックしなければならず、歩行者や他の車両との接触リスクが高まるからです。

しかし、コンビニ側がこの「教科書通りの安全」とは逆の停め方をあえてお願いする背景には、地域社会との共存という切実な事情があります。

住宅街に隣接することの多いコンビニにおいて、特に問題となるのが近隣住民への影響です。ある店舗のオーナーは、その理由を次のように明かします。

「後向き駐車をされると、車両の排気口が民家側を向いてしまうことがあります。そうなると、排気ガスが近隣の住宅の庭や室内へ流れ込むだけでなく、エンジンやマフラーの騒音もより近くで響くことになります。立地にもよりますが、こうした配慮は欠かせません」

不特定多数のクルマが激しく出入りするコンビニにとって、近隣との良好な関係を維持することは、営業を継続するために大切なことです。

看板でルールを明文化することは、利用者への協力要請であると同時に、地域住民に対して「店舗として最大限の配慮を行っている」という姿勢を示す意思表示でもあるのです。

また、前向き駐車を推奨するもうひとつの大きな要因に、店舗への衝突事故の防止が挙げられます。

ネットなどで「ダイナミック入店」などと揶揄されることもある、店舗への車両突っ込み事故の多くは、後退時の操作ミスが原因です。後ろを振り向きながらバックで駐車しようとした際、アクセルとブレーキを踏み間違えて急加速し、そのまま店舗のガラスを突き破ってしまうケースが後を絶ちません。

こうした甚大な被害を防ぐため、民家に面していない駐車枠であっても、前向き駐車が呼びかけられることがあります。

では、もしこの看板を無視して「後ろ向き」に停めた場合、法的な罰則は発生するのでしょうか。この点について、警察OBは次のような見解を示しています。

「これは道路交通法に基づく規制ではなく、あくまで私有地の管理者が定めたローカルルールです。したがって、無視したからといって即座に法律で罰せられるわけではありません。

とはいえ、もし排ガスや事故などのトラブルで裁判になった際、掲示されたお願いをあえて無視していたことが判明すれば、トラブルを招いた要因としてドライバー側に不利な判断が下される可能性は否定できません」

※ ※ ※

駐車の方法ひとつをとっても、そこには店側の苦労や、近隣住民への思いやり、そして安全への願いが込められています。

看板に込められたメッセージの意味を理解し、お互いが気持ちよく過ごせるよう、配慮して駐車したいものです。