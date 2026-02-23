アツギ「NUDE Make」透けにくいスキンカラーインナー新登場！春夏の白トップスも安心

白や淡色トップスが増える春夏は、下着の透けが気になるという方も多いのではないでしょうか。アツギのインナーブランド「NUDE Make」から、肌になじみやすく透けにくいスキンカラーインナーが登場します。色味と明るさで選べる4色展開で、自分にぴったりのカラーが見つかるのも魅力。毎日のコーディネートをより美しく整えてくれる頼れるインナーシリーズです♡

透け対策に最適なスキンカラー展開



大人の女性のスタイリングを美しく見せる「NUDE Make」から、透けにくさにこだわったスキンカラーインナーが2026年春夏シーズンに登場。2026年2月下旬より店頭で順次発売されます。

今回のシリーズは、肌の色味（黄み・赤み）とトーン（明るめ・暗め）の2軸から選べるのが特徴。

ベージュ、アーモンド、グレースワイン、アプリコットの4色展開で、自分の肌に合う色を選ぶことでより透けにくさを実感できます。

楽天アツギ公式ショップで星4.5以上を獲得したEC限定人気商品「透けにくいインナー」シリーズをベースに、店頭でも手に取りやすいラインアップとして登場。

タンクトップやブラトップに加え、ハーフトップやショーツまでトータルで揃えられます。

スキンカラー＆定番カラー全商品紹介

透けにくいインナー



希望小売価格：1,870円（税込）

ブラジャーの上から着用するだけで透けにくくなるタンクトップ。幅広の肩紐設計でブラ紐の透けもカバーします。

接触冷感素材を使用し、吸汗速乾加工と汗取りパッド付きで暑い季節も快適に過ごせます。店頭限定商品です。

サイズ展開：M／L／LL（カラー展開：ベージュ／アーモンド／グレースワイン／アプリコット（全4色））

透けにくいブラトップ



希望小売価格：2,860円（税込）

ノンワイヤーのカップ付きタンクトップで、1枚でも着用可能なブラトップ。左右一体型モールドカップがバストラインを整え、身体のラインが出るトップスとも好相性です。

接触冷感素材と吸汗速乾加工、汗取りパッド付き仕様です。店頭限定商品です。

サイズ展開：M／L／LL（カラー展開：ベージュ／アーモンド／グレースワイン／アプリコット（全4色））

透けにくいひびきにくいハーフトップ

希望小売価格：1,980円（税込）

クロップド丈トップスにも合わせやすいハーフトップ。接着仕様で縫い目をなくし、服にひびきにくい仕上がりです。タグレス仕様で肌当たりもやさしく、吸汗速乾加工付きで快適な着心地を保ちます。

サイズ展開：M／L／LL（カラー展開：ベージュ／アーモンド／グレースワイン／アプリコット（全4色））

透けにくいひびきにくいショーツ



希望小売価格：1,100円（税込）

接着仕様で縫い目をなくした、服にひびきにくいショーツ。タイトなボトムスとも合わせやすく、タグレス仕様でチクチクしにくい設計です。吸汗速乾加工付きで汗ばむ季節にも快適に着用できます。

サイズ展開：M／L／LL（カラー展開：ベージュ／アーモンド／グレースワイン／アプリコット（全4色））

ひびきにくいハーフトップ（定番カラー）



希望小売価格：1,980円（税込）

接着仕様で縫い目をなくし、服にひびきにくい仕様のハーフトップ。クロップド丈トップスとも合わせやすく、タグレス仕様と吸汗速乾加工で快適に着用できます。

サイズ展開：M／L／LL（カラー展開：グレー／ブラック（全2色））

ひびきにくいショーツ（定番カラー）



希望小売価格：1,100円（税込）

接着仕様で縫い目をなくしたひびきにくいショーツ。タイトなボトムスとも相性がよく、タグレス仕様と吸汗速乾加工で日常使いしやすいアイテムです。

サイズ展開：M／L／LL（カラー展開：グレー／ブラック（全2色））

春夏コーデを快適に整える一枚



透けにくいスキンカラーインナーは、白トップスや淡色コーデが増える春夏の頼れる存在。肌になじむ色を選べば自然な仕上がりになり、スタイリングの完成度もぐっと高まります。

機能性と美しさを兼ね備えたNUDE Makeの新作インナーで、毎日の装いをもっと快適に楽しんでみてください♪