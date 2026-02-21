¡ØµªÊ¸¤Î¤ª¤Ò¤ë¤Í¤Á¤¯¤ï¥¯¥Ã¥·¥ç¥óBOOK¡Ù¤Ç¡Ö¤ª¤Ç¤ó¡×¤ò¥²¥Ã¥È¡ª
¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¡ØµªÊ¸¤Î¤ª¤Ò¤ë¤Í¤Á¤¯¤ï¥¯¥Ã¥·¥ç¥óBOOK¡Ù¤Î½ÅÈÇ¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¡ÖµªÊ¸¤Î¤ª¤Ç¤ó5¼ïµÍ¤á¹ç¤ï¤»¡×¤¬Åö¤¿¤ëSNS¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»ÜÃæ¤À¡£
¡ä¡ä¡ä¡ØµªÊ¸¤Î¤ª¤Ò¤ë¤Í¤Á¤¯¤ï¥¯¥Ã¥·¥ç¥óBOOK¡Ù¤ä½ñÅ¹¤Ç¤ÎÇä¤ê¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿14ÅÀ¡Ë
2025Ç¯11·îÈ¯Çä¡ØµªÊ¸¤Î¤ª¤Ò¤ë¤Í¤Á¤¯¤ï¥¯¥Ã¥·¥ç¥óBOOK¡Ù¤ÏÎß·×6ËüÉô¤òÆÍÇË¡£½ñÅ¹¤Ç¤ÏÂç¡¹Åª¤Ë¥Õ¥§¥¢¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤À¡£
µªÊ¸¤Î¤ª¤Ò¤ë¤Í¤Á¤¯¤ï¥¯¥Ã¥·¥ç¥óBOOK¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î¤Á¤¯¤ï¡¢µªÊ¸¤Î¡ÖÃÝÅ«¡×¤ÎÌó40ËÜÊ¬¤ÎÍ×ÎÎ¡¢Á´Ä¹Ìó50¥»¥ó¥Á¤Î¤Á¤¯¤ï¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬ÉÕÂ°¡¢¤Á¤¯¤ï¤ÎÆ¦ÃÎ¼±¤äµªÊ¸¼Ò°÷¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¤Á¤¯¤ï¥ì¥·¥Ô¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¡ØµªÊ¸¤Î¤ª¤Ò¤ë¤Í¤Á¤¯¤ï¥¯¥Ã¥·¥ç¥óBOOK¡Ù¤Î¹¥É¾¤ò¼õ¤±¤Æ½ÅÈÇ¤¬·èÄê¡£¤³¤Î¤³¤È¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¸½ºßX¤Ë¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬¼Â»ÜÃæ¤À¡£¡Ö#²æ¤¬²È¤Î¤Á¤¯¤ï¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤Î¥¿¥°¤ò¤Ä¤±¤Æ¼Ì¿¿¤È´¶ÁÛ¤òÅê¹Æ¤·¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç15Ì¾¤Ë¡ÖµªÊ¸¤Î¤ª¤Ç¤ó5¼ïµÍ¤á¹ç¤ï¤»¡×¤¬Åö¤¿¤ë¡£
¤Þ¤À¤Þ¤À´¨¤¤Æü¤¬Â³¤¯¡¢´¨¤¤Æü¤Ï¤ª¤Ç¤ó¡ª¡¡Åö¤¿¤ì¤Ð²È·×¤¬½õ¤«¤ë¡ª¡¡¤É¤·¤É¤·±þÊç¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
