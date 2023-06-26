ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペアの解説で話題となった元五輪代表・高橋成美さんが２０日、ＮＨＫのハイライト番組に出演。「氷上の哲学者」と呼ばれた元フィギュアスケーターの町田樹氏と共演し、反響を集めた。

ともにソチ五輪に出場した盟友で熱量のある高橋さんと、冷静な語り口でフィギュアファンからの人気も高い町田氏。番組では男子シングルスで銀メダルを獲得した鍵山優真が、銅メダルの決まった佐藤駿をたたえる名シーンが話題となった。

立ち上がった高橋さんが隣に座っていた町田氏を佐藤駿に見立てて、肩を抱くようにして再現。「すごくエモかったですよね、鍵山選手の喜び方。（町田氏が）佐藤選手だとしたらワーッて。あの場面をつくり出したのは絆ですよ」と興奮しながら伝えた。冷静な姿勢を崩さない町田氏は、笑顔でうなずいた。

ＳＮＳでは高橋さんと町田氏の共演に反応する声が続々。「両極端で面白い」、「いいコンビだｗ」、「感動と爆笑で涙涙ですｗ」、「おもしろかったｗ」、「成美に絡まれる町田先生ｗｗ ありがとう神展開！」、「再現で巻き込まれる町田先生、さすがに面白過ぎる」などの声が上がっていた。