【漫画】4歳で突然の熱性けいれん「小さい子がなるものだと…」 母を襲った恐怖に「怖すぎる」「これは不安」【作者取材】
うみの まちさんの漫画「4歳で熱性けいれん！？」がインスタグラムでたくさんの「いいね」を集めて話題となっています。
高熱を出した4歳の息子が、急にけいれんをし始めました。1分ほどしてけいれんが治まった後も、息子の様子はおかしく…という内容で、読者からは「これは不安になりますね」「怖過ぎる」「未経験なので、勉強になります」などの声が上がっています。
まさか4歳で…初めて見る症状に戸惑い
うみの まちさんは、インスタグラムとブログ「うみの まちの育児だわっしょい」で育児漫画などを発表しています。うみの まちさんに作品について話を聞きました。
Q.漫画を描き始めたのは、いつごろからでしょうか。
うみのさん「小学校の高学年の頃に描いていましたが、大人になってからは漫画どころか、絵を描くこともありませんでした。2023年に子どもの成長を記録したいとインスタグラムを始め、それをきっかけに描くことを再開しました」
Q.このエピソードを漫画にしようと思った理由を教えてください。
うみのさん「熱性けいれんという症状を聞いたことがあっても、どこか人ごとのように感じていました。もっと小さい子がなるイメージだったこともあり、完全に頭から抜けていて…。私と同じようなイメージを持っている方に、この漫画をきっかけに身近に思ってもらえたらと思い、描きました」
Q.このとき、息子さんに熱が出る前兆などはあったのでしょうか。
うみのさん「いえ、特になかったと思います」
Q.息子さんは普段からよく高熱を出していたのでしょうか。
うみのさん「1、2歳の頃は高熱を出すこともありましたが、それ以降は病気をしても、特にひどくなることはありませんでした」
Q.これ以降、注意していることはありますか。
うみのさん「高熱になりそうなときは早めに解熱剤をあげることや、高熱が出た場合はできるだけそばから離れないよう気を付けています」
Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。
うみのさん「私と同様『小さな子がなるイメージでした』や『まだなったことがないので、この先起こるかもと思うと怖すぎます』『不安になるよね』などのコメントをいただきました」