【Suicaのペンギン】モカとグレー、おしゃれなラバーウォッチが登場！

JR東日本の「Suicaのペンギン」がデザインされた、ラバーウォッチが新登場！　

JR東日本のICカード「Suica」のマスコットキャラクター「Suicaのペンギン」のラバーウォッチがアサミズカンパニーよりリリースされる。

本アイテムはSuicaのペンギンや子ペンギンがデザインされた、ラバーウォッチ。
ベルトカラーモカは、ペンギンと子ペンギンがでざいん、ベルトカラーグレーは、ペンギンの様々な表情がデザインされている。
価格も比較的安価なので、2個買いでファッションに合わせてコーディネートしてもいいかも。

2026年2月18日より「TOY TIME JREモール店（アサミズカンパニー公式shop）」にてお取り扱いスタートしている。

Suicaのペンギンファンや鉄道ファン、かわいいアイテムが好きな方も気になるアイテム、プレゼントにもオススメ。

（C）C.S/JR東日本/D 　SuicaはJR東日本の登録商標です。