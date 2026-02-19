【Suicaのペンギン】モカとグレー、おしゃれなラバーウォッチが登場！
JR東日本の「Suicaのペンギン」がデザインされた、ラバーウォッチが新登場！
JR東日本のICカード「Suica」のマスコットキャラクター「Suicaのペンギン」のラバーウォッチがアサミズカンパニーよりリリースされる。
本アイテムはSuicaのペンギンや子ペンギンがデザインされた、ラバーウォッチ。
ベルトカラーモカは、ペンギンと子ペンギンがでざいん、ベルトカラーグレーは、ペンギンの様々な表情がデザインされている。
価格も比較的安価なので、2個買いでファッションに合わせてコーディネートしてもいいかも。
2026年2月18日より「TOY TIME JREモール店（アサミズカンパニー公式shop）」にてお取り扱いスタートしている。
Suicaのペンギンファンや鉄道ファン、かわいいアイテムが好きな方も気になるアイテム、プレゼントにもオススメ。
（C）C.S/JR東日本/D SuicaはJR東日本の登録商標です。
