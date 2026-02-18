整形総額2000万円を投じ、デリケートゾーンの整形まで赤裸々に公表した美女が、その驚きの「術後の反響」を明かし、スタジオを騒然とさせた。

【映像】デリケートゾーンも整形…全身整形キャバ嬢のビキニ姿

ABEMAで配信中の『愛のハイエナ5』の新企画「シリコンズ：ラブ 〜整形女の恋物語〜」は、ついに告白前最後のフリータイムへ。2月17日放送回では、整形総額2000万円のキャバ嬢・れな（26）と、彼女を一途に追う大学生・ゆうき（22）が、デッキの上で二人きりの対話を交わした。

これまで「見た目だけでなく機能的な面でも整形した」と語っていたれなに対し、ゆうきは緊張の面持ちで「ずっと気になってたんですけど……デリケートゾーンの方を整形したって言ったじゃないですか。変化とかってあるんですか？」と、直球すぎる質問を投げかけた。

一歩間違えれば空気が凍りつきかねない問いだが、れなは屈託のない笑顔で「変化……あ、もう好評です。大好評です」と即答。自らの決断が私生活においてポジティブな結果をもたらしていることを、ユーモアを交えて報告した。この突き抜けた回答に、ゆうきも「大好評！？ そうなんだ」と思わず爆笑。二人の間には、整形というデリケートな話題さえも笑いに変える独特の親密な空気が流れた。