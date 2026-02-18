70歳の病弱な母を「奴隷」のように扱うのが許せない！ 離婚して出戻りの姉とその子どもにムカッ！【みなさんの体験記】
日々の暮らしの中には、夫婦のすれ違い、嫁姑の関係、ご近所づきあい、家計のやりくりなど、なかなか人には打ち明けにくいモヤモヤや悩みがつきものです。ついひとりで抱え込んでしまいがちですが、実は誰もが似たような思いをしているものです。ここでは、そんな日常のお悩みやちょっとしたトラブルなどのエピソードを、コミックエッセイで紹介します。
今回は、家族関係にまつわる体験談です。「昔から私以外の姉妹は、体が弱い母を気遣うこともなく、わがままばかり言ってきました。先日、離婚した姉が実家に戻ってきたのですが、昔と同じでわがままを言い放題。しまいには、姉の子どもたちまで母をこき使うようになったんです！」と体験者さん。いつまで経っても親は子をほおっておけないものですが、優しすぎるとそれに甘えてしまうことも。こういう場合はどうするのが正解でしょうか。
漫画：なみき／原案：「毎日が発見ネット」みなさんの体験記