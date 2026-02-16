¡Ö¥Õ¥ë¡¼¥È¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¡©¡×Cocomi¡¡¡Èº£Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¡É¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ßÂ³½Ð¡ÄÌÜÎ©¤Á¤¹¤®¤ë¡ÈËÜ¶È°Ê³°¡É
¤½¤Î¡ÈËÜ¶È¡É¤Ï¡¢SNSÅê¹Æ¤«¤Ï¤¿¤Þ¤¿¡Ä¡Ä¡£
2·î7Æü¡¢·Ç¤²¤ë¤Ë¤Ï¤ä¤äÃÙ¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡Èº£Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¡É¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ê53¡Ë¤È¹©Æ£ÀÅ¹á¡Ê55¡Ë¤ÎÄ¹½÷¤Ç¥Õ¥ë¡¼¥ÈÁÕ¼Ô¡¦¥â¥Ç¥ë¤ÎCocomi¡Ê24¡Ë¡£
¡Ôº£Ç¯¤Ï¡ÖµÓ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤ò¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡Õ
¤³¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤â¤Ë¡¢¥ì¥¶¡¼¤Î¥é¥¤¥À¡¼¥¹¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¥ì¥¶¡¼¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤À¡£¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤ÏÉ¨¾å¿ô½½¥»¥ó¥Á¤Ç¡¢·Ç¤²¤¿ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤·¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
Cocomi¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤ëºÝ¤ËÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¸ª½ñ¤¤Ï¡¢¡Ô¥Õ¥ë¡¼¥ÈÁÕ¼Ô¡¦¥â¥Ç¥ë¡Õ¡£¥¹¥é¥ê¤ÈºÙ¤¯Ä¹¤¤µÓ¤Ï³Î¤«¤Ë¥¥ì¥¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ±Åê¹Æ¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¸·¤·¤¤À¼¤â¤Á¤é¤Û¤é¡Ä¡Ä¡£
¡Ô2À¤¤À¤«¤é²¿¤Ç¤â²Ô¤²¤ÆÁ¢¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡¢Æ±¤¸¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¿Í¤¬µÓ¤ò½Ð¤·¤Æ¤â1±ß¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥Õ¥ë¡¼¥È¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¡©¡Õ
¡Ô¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÌÜÉ¸¤è¤ê¤â¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÌÜÉ¸¤ò¡Ä¡Ä¡Õ
¡Ô¥Õ¥ë¡¼¥È±é¼Ô¤Ê¤é¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥ÈÍÑ¤Î¥É¥ì¥¹¤¬»÷¹ç¤¦¿ÈÂÎ¤È¼ÂÎÏ¤¬¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Õ
¡Ô¥Õ¥ë¡¼¥È¤Ç¥½¥íÁÕ¼Ô¤Ê¤ó¤ÆÀ¤³¦¤Ç¤â¤½¤ó¤Ê¤Ëµï¤Ê¤¤¤è¤Í¡£¡£¡£¼ñÌ£¥Õ¥ë¡¼¥È¡¡¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¢¤²¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤È»×¤¦¡Õ¡Ê¤¹¤Ù¤Æ¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë
¤µ¤é¤ËÊÌ¤ÎÆü¤Î¤³¤È¡£
¡Ôº£Ç¯¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤ÏËå¤È¥Ç¡¼¥È¡Õ
15Æü¡¢Á°Æü¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ç¡¼¤ÏËå¤Ç½÷Í¥¡¦¥â¥Ç¥ë¤ÎKoki,¤ÈÃçËÓ¤Þ¤¸¤¯²á¤´¤·¤¿¤³¤È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¡£Ìô»Ø¤Ë¤Ï»ØÎØ¡£¡Ô°ø¤ß¤Ë¡¢±¦¼êÌô»Ø¤Î»ØÎØ¤ÏËå¤È¤Î¤ªÂ·¤¤¤Ç¤¹¡£µîÇ¯¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤À¡¼¡Õ¤È¤Î¤³¤È¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ö±éÁÕ²ñ¤Î¹ðÃÎ¤äÊó¹ð¤â¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤«¤ó¤»¤ó¡È¤½¤ì°Ê³°¤Î¤³¤È¡É¤¬¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢°ÌÜÎ©¤Á¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡ÈËÜ¶È¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¡©¡É¤È¤¤¤¦À¼¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¤½¤ó¤ÊCocomi¤¬CM½é½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥É¥³¥â¤Î³Ê°Â¥×¥é¥ó¡Øahamo¡Ù¤ÎCMÊü±Ç¤¬13Æü¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡ÈËÜ¶È°Ê³°¡É¤ËÂçË»¤·¤Î¤è¤¦¤À¡½¡½¡£