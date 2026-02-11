未成年のタレントによる飲酒・喫煙の発覚は、芸能史において枚挙にいとまがないが、その処分に見られる“差”は──。

なにわ男子・西畑大吾（29）が鬼太郎役で出演するP＆G『レノア クエン酸in超消臭』シリーズのテレビCMに、“ねこ娘”役で出演していたモデル・女優の百瀬夢奏（15）。同CMが話題になり、注目の女優になりつつあったのだが……。

「SNS上で百瀬さんの飲酒と喫煙疑惑が拡散されました。百瀬さんの所属事務所が本人に確認し、事実と判明。7日、彼女の無期限の活動自粛の処分を発表しています」（スポーツ紙記者）

所属事務所の公式サイトには、百瀬のプロフィールはまだ残ったままだ。

「所属事務所によれば、百瀬さん本人が正直に飲酒・喫煙を告白したこと、非常に反省していることを考慮し、解雇という処分はしないとしています。《更生のための教育期間》を設けるそうですが、ほとぼりが冷めたら芸能界に復帰させるという考えでしょう」（前出・スポーツ紙記者、以下同）

20歳未満での飲酒処分で思い出すのは、女優の今森茉耶（19）だろう。

「’25年11月、所属事務所が今森さんとの契約を解除したと発表しました。今森さんは当時放送中だったテレビ朝日系のスーパー戦隊シリーズ『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』に出演していましたが、彼女の出演シーンは全カット」

強引に今森の存在を消すという不自然すぎる編集はSNSで話題に。今森の所属事務所は契約解除の理由について次のように発表している。

《この度、弊社所属タレントの今森茉耶につきまして、20歳未満でありながら飲酒行為を行っていた事実が確認されました。弊社は当該行為が重大な契約違反に該当すると判断し、慎重に協議を重ねた結果、本日付で今森茉耶とのマネジメント契約を解除いたしました。》

百瀬の処分と比べると、今森の“酒でクビ”は重すぎるようにも思えるが……。

「事務所の方針もあるでしょうが、大きな違いは不倫報道、そして“夜のバイト”でしょうね……」

そう話すのは、芸能関係者。今森は契約解除前の’25年9月、『ゴジュウジャー』で“共演”しているスーツアクター役の男性との不倫疑惑が『週刊文春』によって報じられている。

「不倫報道に加えて、今森さんは事務所に内緒で“ラウンジ”で働いていたとも報じられています。18歳以上であればラウンジで勤務することは違法ではないのですが、お酒を提供する店がほとんどですからね……。

事務所としても“二度の裏切り”はもう信頼を取り戻すことは不可能と考えたのでしょう。さらに不倫報道後、撮影現場でも今森さんは反省の色を全く見せていなかったとも……。そして、飲酒発覚がクビの決定打となってしまったんでしょうね」（前出・芸能関係者）

小さな過ちの代償はあまりにも大きかった――。