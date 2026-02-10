¡Ö¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÆÁ¤Ï¥¹¥«¥¹¥«¡×¥¿¥¤¤Î¶õ¹Á¤ÇÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¼«Ê¬¾¡¼ê¤¹¤®¤ë¹Ô°Ù¤¬ÏÃÂê
À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤¬¹Ô¤Íè¤¹¤ë¶õ¹Á¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥À¥á¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦!?¡Ö¥¹¥Þ¥ÛÌÓÉÛ¡×¤¬¥ä¥Ð¥¤¤ÈÏÃÂê
º£SNS¾å¤Ç¤Ï¤½¤ó¤Ê¶õ¹Á¤ÇÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¼«Ê¬¾¡¼ê¤¹¤®¤ë¹Ô°Ù¤¬Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¶õ¹Á¤Î¥¦¥©ー¥¿ー¥µー¥Ðー¤ß¤ó¤Ê»È¤¨¤Æ¤Ê¤¯¤Æº¤¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¤è¤¯¸«¤¿¤é¡¢¥³¥ó¥»¥ó¥ÈÈ´¤¤¤Æ¥¹¥Þ¥Û½¼ÅÅ¤·¤Æ¤ë¿Í¤¤¤¿¡ª¡ª
¤¹¤²ー¡ª¡ª
¼«Ê¬¤À¤±ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¿Í¤ä¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×
¤È¤½¤ÎÌÏÍÍ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤ÏYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖEXIT JACK¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÎ¹·ÏYouTuber¤Î¥Þ¥ó¥Úー¤µ¤ó¡Ê@mampei¡Ë¡£
¥í¥Óー¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥¦¥©ー¥¿ー¥µー¥Ðー¤Î¥³¥ó¥»¥ó¥È¤òÈ´¤¡¢Æ²¡¹¤È¼«¿È¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ò½¼ÅÅ¤·¤Æ¤¤¤ë½÷À¡£ÆüËÜ¤È³¤³°¤Ç¤Ï¥Þ¥Êー¤â°Û¤Ê¤ë¤¬¡¢¤³¤¤¤¦¤Ã¤¿ÅðÅÅ¹Ô°Ù¤Ï¤¿¤¤¤Æ¤¤¤Î¹ñ¤ÇÈÈºá¹Ô°Ù¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¥Þ¥ó¥Úー¤µ¤ó¤Ë¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ï¥¿¥¤ÆîÉô¡¢¥¹¥éー¥¿¥Ëー¶õ¹Á¤Î¹ñÆâÀþÅë¾è¸ýÉÕ¶á¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£¥³¥ó¥»¥ó¥È¤«¤éÅðÅÅ¹Ô°Ù¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¥¿¥¤¿Í¤Ç¤âÆüËÜ¿Í¤Ç¤âÌµ¤¤¥¢¥¸¥¢·Ï¤Î4¡¢50Âå¤Î½÷À¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö²¿¤â°µ¤¤¬¤Ê¤¤ÂÖÅÙ¤Ç¥²ー¥à¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¸å¡¢Ã¶Æá¤È2¿Í¤ÇÈô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤Ã¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¾¡¼ê¤Ê¿Í¤ä¤Êー¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
SNS¥æー¥¶ーÃ£¤«¤é
¡Ö¤³¤ì´°Á´¤ËÀàÅð¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¾Ð¼«Ê¬¤À¤±ÎÉ¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤òÄÌ¤ê±Û¤·¤ÆÈÈºá¼Ô¤¹¤®¤ëwww¥¿¥¤¹Ô¤Ã¤¿¤éÀäÂÐ¸«Ä¥¤Ã¤È¤«¤Ê¤¤¤È¥ä¥Ð¤¤¤Ê¡×
¡Ö¸ø¶¦¤Î¤â¤Î¤ò¡Ø¼«Ê¬ÀìÍÑ¡Ù¤À¤È»×¤¨¤ë¥á¥ó¥¿¥ë¡¢ µÕ¤Ë¤¹¤´¤¤¡£¡×
¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤Î½¼ÅÅ¤ÏËþ¥¿¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¡ØÆÁ¡Ù¤Ï¥¹¥«¥¹¥«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿º£²ó¤ÎÅê¹Æ¡£ÆÉ¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤É¤¦´¶¤¸¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¤Ê¤ªº£²ó¤ÎÏÃÂê¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Þ¥ó¥Úー¤µ¤ó¤Ï¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¤òÃæ¿´¤ËÀ¤³¦Ãæ¤òÎ¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ¤ÉÕ¤¤Î¤¢¤ëÆ°²è¤òYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖEXIT JACK¡×¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤´¶½Ì£¤¢¤ëÊý¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¡Ê¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹ÆÃÌó¡¦Ãæ¾¥¿¥«¥Î¥ê¡Ë