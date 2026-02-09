2月8日に投開票がおこなわれた衆院選を受けて各局が選挙特番を組んだが、『Live選挙サンデー』（フジテレビ系）で、フリーアナウンサーの宮根誠司が見せたふるまいが、波紋を呼んでいる。

「今回は、宮根さんと『Live News イット！』でメインキャスターを務めるフジテレビの宮司愛海アナをメインに据え、ゲストには元大阪府知事で弁護士の橋下徹さん、元NHK政治部記者の岩田明子さんのほか、『ぽかぽか』MCを務める元NHKの神田愛花さん、モデルでインフルエンサーの『ゆめぽて』こと川端結愛（ゆめ）さんらが出演しました」（スポーツ紙記者）

波紋を呼んでいるのは、ゆめぽてに対する扱いだった。Xでは、

《宮根誠司がゆめぽてのことゆめぽよって紹介したけど、時間なさすぎて誰も何も指摘せず進行してる》

《間違えてるならかなり失礼だし、CM中とか誰か訂正教えろよ。若い人を飾りで呼んだだけが丸見え。軽んじてると思う》

《個人的には、宮根さんの「うん、うん」と言う相手を1ミリも敬わない相槌に無性に腹が立った》

名前の言い間違いのほか、真剣に話を聞いていないような宮根の向き合い方に関しても疑問の声があがっていた。こうした指摘が聞かれる理由を放送作家が語る。

「このところ選挙特番では、幅広い世代の意見を集めるためか、若者の代表枠というべき人がキャスティングされるケースが少なくありません。しかし、どうしても“場違い”なイメージを生み出してしまうのもたしかです。2024年10月27日に投開票がおこなわれた衆院選では、『集まれ！総選挙ライブ』（テレビ東京系）にモデルでタレントの『ゆうちゃみ』こと古川優奈さんが出演しましたが、ほとんどしゃべらず“置物”といった批判を受けました」

今回、ゆめぽてが起用された背景にはどのような理由があるだろうか。

「ゆめぽてさんは京都府出身で、番組では宮根さんと関西弁でやりとりする場面が見られました。今回、政治的な部分は橋下さんと岩田さんが担当し、神田さんとゆめぽてさんが一般人に近い立場から話をしてもらう構図を作りたかったのかもしれませんが、宮根さんの“ガサツさ”が悪い意味で目立ってしまった印象です」（同前）

宮根については、平日昼の『情報ライブ ミヤネ屋』（読売テレビ・日本テレビ系）が、9月いっぱいで終了すると報じられている。新たな活躍に期待したいところだが……。