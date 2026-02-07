丸山礼、雰囲気ガラリな最新メイク披露「可愛すぎてビックリ」「モデルさんかと」
【モデルプレス＝2026/02/07】タレントの丸山礼が2月5日、自身のInstagramを更新。メイクで雰囲気がガラリと変わった姿を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】人気タレント「可愛すぎてビックリ」雰囲気ガラリ姿
丸山はコミカルな絵文字を添えて、至近距離での自撮りショットを投稿。1月22日の投稿では「髪染めたってことでメイクも変えたなり」と、新ヘアカラーに合わせてメイクもアップデートしたことを明かしていた。今回公開した写真はその時のもので、明るいブラウンに染めた髪に合わせ、オレンジやブラウンの温かみのあるアイメイクを施した姿を披露。ぱっちりとした瞳が際立ち、唇にはツヤ感のあるグロスを乗せている。バラエティ番組で見せる表情とは異なる、モデルのような大人可愛い雰囲気をまとった仕上がりになっている。
さらに、深みのある赤のネイルが白い肌を引き立て、全体のスタイリングにアクセントを添えている。
この投稿には「えっ、普通に美人じゃん」「可愛すぎてビックリした」「モテそう」「素材の良さが世間にバレてしまった」「メイク真似したい」「モデルさんかと思った。どんどん綺麗になっていく」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆丸山礼、メイクで雰囲気激変のビジュアル披露
◆丸山礼の投稿に反響
