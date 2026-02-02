【美人ぬかストア】ミッフィーの巾着とセットになったフェイシャルマスクが登場！
2026年2月1日（日）〜2月14日（土）の期間限定で、サロン専売品で通常購入できないRe：バイオフェイシャルマスク（高機能エイジングケアシートマスク）とセットになった数量限定バレンタインギフトが販売中。各商品に『ミッフィーふわふわ巾着』をセットにしてお届けされる。
＞＞＞各セットの内容や、ミッフィーの巾着をチェック！（写真6点）
Re：バイオフェイシャルマスクの特徴は、ライチ由来ポリフェノールを安定化させたカプセルが、お肌の荒れている部分をピンポイントに集中ケア。エイジングケアのための保湿成分を配合した、贅沢エッセンスをたっぷり含んだマスクが、お肌に潤いを与えキメを整えてくれる。
そんなマスクと「潤いクリーム」がセットになった「美人ぬか ご褒美ケアセット」、「モイストケアローション」がセットになった「RICE UP SKIN ご褒美ケアセット」、「米ぬかハンド＆スキンクリーム（恋愛成就）」がセットになった「神戸美人ぬか ご褒美ケアセット」の3種類が登場。
さらになんとすべてのセットに、『ミッフィーふわふわ巾着』が1つ付属する。『ミッフィーふわふわ巾着』はブルー、ピンク、ミントの3種類。どのデザインが入っているかはお楽しみ。
ご自身のご褒美に、またプレゼントにもオススメ！
