24年10月から「健康上の理由」で無期限の休業をしている声優の春村奈々が1月末で事務所を退所し、廃業することが分かった。31日、所属の「ヴィムス」は同社の公式サイトおよびSNSで発表した。

「ヴィムス」は「無期限休養中の弊社所属・春村 奈々が2026年1月31日をもちまして退所し、廃業することとなりました」と報告。「これまで応援していただきましたことを心よりお礼申し上げます」とつづった。

春村はアニメ「冰剣の魔術師が世界を統べる」のエリサ＝グリフィス役、「俺だけ入れる隠しダンジョン」ドリちゃん役などで知られる人気声優。声優ユニット「Ciel」のメンバーとしても活動していた。

24年10月23日、公式サイトなどで「健康上の理由により令和6年10月23日より無期限休業することになりましたのでご報告させて頂きます」と発表されていた。