1月28日から、石原さとみが出演する三菱UFJフィナンシャル・グループ「エムット」の新CMが放映されている。CMで木村拓哉と共演しているが、2人の “設定” をめぐって議論が勃発しているようだ。

新CMには、木村、石原、そして水上恒司の3人が出演している。

「3人は兄・妹・弟という設定で、長男役の木村さんが5年ぶりに放浪の旅から帰ってきたのを機に、日常生活のなかでお金の本質を伝えていく内容です。

3人で買い物する『その男が帰ってきた』篇から始まり、『三兄弟、もんじゃを楽しむ』篇、『兄の手作りラーメン』篇などが放送されます。

真面目な末っ子役の水上さんがお金の仕組みについて説明しようとしても、木村さんと石原さんがはしゃいでなかなか先に進まないシーンが多く見られます」（スポーツ紙記者）

「三兄弟、もんじゃを楽しむ」篇では、石原が「もんじゃにチーズをトッピングみたいな？」と笑顔で話しかけ、木村が「さすが、俺の妹！」と言ってグータッチするなど、兄妹らしいくだけたやりとりを見せている。

この木村と石原の “兄妹設定” に関して、Xでは

《めっちゃ良いと思いましたし色々なバージョンで楽しくて今後も楽しみ》

と、微笑ましく見る声があがっている。しかし、一方で

《妙な違和感を感じてしまいます》

など、困惑する声も見受けられ、賛否が勃発しているようだ。

「CMの設定とはいえ、53歳の木村さんと39歳の石原さんでは、14歳も年が離れているため、2人が兄妹であることに違和感を覚える人もいたようです。

また、末っ子役の水上さんも26歳ですから、やはり長男役の木村さんとの年齢差が気になったのだと思われます。石原さんはアラフォーとは思えないビジュアルが認知されていることもあり、今回の設定に意見が分かれたのかもしれません」（芸能記者）

ともに、多くのドラマで主演を務める木村と石原だが、ドラマでは未共演で、2025年の三菱UFJのCMで共演するまで目立った接点はなかった。ただ、27日におこなわれた新CM発表会では、打ち解けた様子を見せていたようだ。

「司会者から、木村さんがCMで料理を作る場面があった話題を振られると、木村さんは『僕、振る舞うっていうのはそこまで得意ではないので』と謙遜しました。

石原さんは『いや、得意だと思います』と指摘すると、木村さんは『役ではね』と返答。木村さんとしては、三ツ星レストランシェフを演じた2019年のドラマ『グランメゾン東京』（TBS系）を思い浮かべたのでしょう。

ただ、石原さんは『何十年もお料理されてきたじゃないですか』と、『SMAP×SMAP』（フジテレビ系）の料理コーナー『BISTRO SMAP』を引き合いに出していました。

“SMAPネタ” をぶっこまれる形になりましたが、木村さんは『それも仕事でね！』と笑顔を見せていたのです。石原さんと木村さんの掛け合いから、相性抜群と見る向きもあるようです」（同）

今度は、ドラマで “兄妹” 役での共演もあり得そうだ。