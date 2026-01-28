【獅子座】週間タロット占い《来週：2026年2月2日〜2月8日》の総合運＆恋愛運

来週（2026年2月2日〜2月8日）の【獅子座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。

『協調性を見せておきましょう』


｜総合運｜　★★☆☆☆


柔軟性があれば様々なことで収穫も増えるのですが、自分のこだわりや自分を守りたい気持ちが増えていき行きます。周囲の人達と距離は取って流されないようにしながら、顔の表情は好意的にしていると良いでしょう。仕事や公の場でも、周りの人へのガードが硬く警戒心が強くなっていきます。

｜恋愛運｜　★★★★☆


信頼してもらえる人になろうと工夫していきます。これまで上手くいかなかった関係は、自分のダメな所が出てしまったからだと考えて調整し直していくようです。シングルの方は、優しい人が好きな人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手の不安や恐怖心を減らしてあげられそうです。

｜時期｜


2月4日　良い情報が入る　／　2月8日　自分を抑え込む

｜ラッキーアイテム｜


食器用洗剤

ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞