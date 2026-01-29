MLB・ブルージェイズは29日、ウラジーミル・ゲレロJr.選手がWBCのドミニカ共和国代表として出場することを発表しました。

ドジャースとワールドシリーズを戦った際に、チームの中心として活躍したゲレロJr.選手。ポストシーズン18試合で打率.397、8本塁打、15打点、OPS1.289を記録。26歳若きチームリーダーとして仲間の活躍にはベンチを飛び出し、チームを盛り上げていました。また最終第7戦でリードからドジャースに9回追いつかれ延長に投入した11回2塁打で出塁したゲレロJr.選手は塁上でベンチに向かって両手を振り上げチームを鼓舞していました。

ドミニカ共和国WBC公式Xはこの日、同じくブルージェイズのセランソニー・ドミンゲス投手も参戦することを発表。大谷翔平選手はドミンゲス投手からワールドシリーズ第3戦で初球97.6マイル(約157.0キロ)のストレートをとらえ、左中間スタンドへアーチをかけています。

それでもドミニカ共和国は強豪チーム。過去5回行われたWBCで優勝国は3か国のみ、日本は最多で3回、アメリカは1回、そしてドミニカ共和国も1回頂点に立っています。

現在ドミニカ共和国は走攻守が光るフェルナンド・タティスjr.選手(パドレス)、リーグ最多の38盗塁したオニール・クルーズ(パイレーツ)など続々とメジャーリーガーが出場を正式発表しています。