現在、シカゴを拠点に子どもたちのトレーニングサポートなどを行う元プロサッカー選手の永里優季さん。2023年に再婚したアメリカ人パートナーとの出会いには「運命を感じた」と話します。

【写真】永里さんが「かわいらしい」と評するアメリカ人の夫と2匹の家族 ほか（12枚目/全12枚）

友人から誘われたバーベキューで夫に出会って

── 10代のころからサッカー日本女子代表として長く活躍され、昨年現役引退を表明された永里さん。現在は、2023年12月に再婚されたアメリカ人の旦那さんとシカゴで暮らしているそうですね。旦那さんと出会ったきっかけはなんだったのですか？

永里さん：夫と出会ったのは、シカゴに来てまだ2年目くらいのときです。当時はまだ英語があまり上手ではなかったので、毎日、近所のコーヒーショップで勉強していたんです。そのうち店員さんと友達になり、「今度うちでバーベキューパーティをするから来ない？」って誘われて。そのパーティに夫も来ていて。

旦那さんは永里さんがプロサッカー選手だったことをまったく知らなかったそう

── 旦那さんは、永里さんが有名なサッカー選手だったことはご存じだったのでしょうか？

永里さん：知らなかったんですよ、スポーツにまったく興味のない人だったので。だから、最初に会ったとき、「私の名前をネットで検索しないでね」って彼に言ったんです。そうしたら案の定、検索しちゃって（笑）。そこで私がサッカー選手だったと初めて知ったみたいです。でも、その後も彼の接し方はまったく変わらなかったので、すごくピュアでナチュラルな人なんだってわかりました。

── 初めて出会ったときから好印象だったのでしょうか。

永里さん：いや、そういうわけではなくて（笑）。出会ったときは、むしろ、この人とはつき合いたくないかなという印象でした。ちょっと頼りなさそうに見えたんです。今も自信に満ちて頼りがいのあるようなタイプではないんですけど…。どちらかというとやさしくて、いまでも私が引っ張って彼がついてくる…みたいなこともありますね。

── それまでアスリートに囲まれて生きてきたと思うのですが、旦那さんはまったく違うタイプだったと？

永里さん：そうですね。まったく違うタイプで、そこに新鮮さを感じていたと思います。それと、私、離婚してからずっと、男性とおつき合いすることに抵抗があったんです。でも、彼は、私の心を自然と開いてくれたようなところがあって。それで、彼のことを徐々に意識するようになった気がします。「この人にだったら、心を開いてもいいな」って思えたというか。

── 永里さんご自身が特に出会いを求めていたというわけではなく、たまたま旦那さんと出会い、旦那さんに自然と心が開くことができて、それに心地よさを感じられたのですね。

永里さん：そうだと思います。実は、私がドイツからシカゴに移住したのは、アメリカ人のチームメイトに誘われたからなんです。その偶然がなかったら、シカゴで彼と出会うことはなかった。そう思うと、シカゴに来たのにはそういう意味があったのかな、彼とは出会うべくして出会ったのかなと感じます。

「1日1回は愛してると言ってくれる」

── 旦那さんとは、何年くらいおつき合いされたのでしょうか。ご結婚の決め手は？

永里さん：夫とは4年近くつき合いました。決め手は、プロポーズされたこと、ですかね。ただ、そのプロポーズ自体は成功とは言えない出来栄えだったんですけど。そういうところがかわいらしいなと思えるような人なんです（笑）。

なんというか、彼のそばにいると自分がいちばんナチュラルでいられたことが大きかったと思います。仕事面でもパーソナリティでも、お互いに尊敬し合える関係性をはぐくめたところもすごく大きかった。

夫は中国武術を長くやっていたので、東洋的な価値観と考え方、日本人が大事にしている美学に魅力を感じてくれていたところも大きかったような気がします。西洋的な考え方に偏った人だったら関係を深めるのは難しかったかもしれない。彼の場合は考え方のバランスがほどよく取れているというか、自分と近い部分も多かったので、自然と惹かれ合ったのかなと思います。

── ちなみに、旦那さんはどんなお仕事を？

永里さん：理学療法士です。リハビリ施設が整ったクリニックで一般の方に向けた体のケアやリハビリテーションなどをしています。だから体のことには詳しくて、自分でもエクササイズをするのが好きなんです。私が彼のお腹の脂肪をちょっとつまんで、「（脂肪が）のっかってるね」みたいに言ったら、本気のエクササイズを毎日続けるようになって。今ではもうつかめないくらいに鍛えられちゃってます。ある意味、私よりストイックかもしれません。

── 永里さんご自身は、現役時代と比べて生活習慣は変わりましたか？

永里さん：そうですね。今は、子どもたちのトレーニングサポートで身体を動かすことが中心になっています。毎朝犬の散歩をして、週3回くらいは自分の身体を整える意味で軽く体は動かしますが、そこまで積極的に運動をする感じでもないです。

食事面では、量が圧倒的に減りました。現役時代は栄養を考えて食べることも仕事だったけれど、もう食べなくてもいいんだと思うと本当に食べなくなっちゃって。ただ、1年間体形もあまり変わっていないから、今の生活スタイルでちょうどいいのかなと思っています。

2025年に現役を引退した永里さん

── そんなご夫婦の普段の生活はどんな感じなのか、気になります。

永里さん：今は冬のオフシーズンで私が家にいることが多いので、柴犬2匹の散歩、あとは料理、掃除が私の担当です。

現役引退後、食事は1日2回で、夫と一緒に食事するのは夕食だけなので、夕食はいつも張りきって作っていますね。あとは最近、掃除機を買って私のモチベーションが上がったので、掃除も私の担当になりました。以前の掃除機は大きくて扱いがめんどうだったんですけど、今の掃除機は掃除が苦にならないというか、楽しくて。食器洗いは夫がいつもしてくれて、残りの家事は気づいたほうがやる感じです。

夫には、こんな私と一緒にいてくれて感謝しています。必ず1日1回は「愛してる」って言ってくれますし。

── 毎日、「愛してる」って言ってくれるなんて素敵ですね！

永里さん：私があまり気持ちを言葉にしないものだから、そのぶん彼のほうが言葉で愛情表現をしてくれていると思います。私たちの日常ってコメディみたいだなと思ったり（笑）。お互いのエネルギーがマッチするようなコミュニケーションを心がけたいといつも思っています。

24歳で勢いで結婚したときと今の違いは

── 最初のご結婚は24歳のときでした。これまでの経験を通してご自身のなかで変化したと思うことはありますか？

永里さん：24歳で結婚したときは勢いだったと思います。昔、ノートに「25歳で結婚する」って自分で書いていたんですよ。だから、目標どおりではあったんです。でも、いろんなことを経験して、ちょっと人間不信になったところがあって。今の夫に出会うまでの期間、誰ともつき合ったことがなかったんです。

そんな私が、離婚後初めてつき合うことになった今の夫と、一緒に住めるようになったこと自体、すごいなって（笑）。前の夫と結婚していた時期もほとんど遠距離で一緒に暮らしていなかったし、それまでは家族以外で人と一緒に住むことが苦手だったんです。自分のペースがあるし、普段、仕事を通してたくさんの人と接するぶん、ひとりになれるプライベートな空間は大事にしたいという気持ちがあって。

特に誰かと生活をすることでお互いの価値観がぶつかり合うこともあるので、そう考えると、人と住めるようになったのは大きい。それはきっと、お互いに受け入れられるようなコミュニケーションができるようになったからで、そう考えると、すごく大きな変化だと思っています。

取材・文：高梨真紀 写真：永里優季