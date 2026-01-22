TBS「サンデーモーニング」（日曜前8・00）のサブキャスターとして知られる、フリーアナウンサーの唐橋ユミ（51）が27日放送のテレビ朝日系「孝太郎＆ちさ子プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見」（後7・00）に出演。実家の敷地が2万坪の大豪邸だということが明らかになった。

この日は福島県喜多方市にある東京ドーム1.4倍という敷地2万坪の豪邸を訪問。庭も一般公開されており、訪れた人は「お庭は凄いです。新宿御苑みたいな感じ」というほどで、かつて横綱・北の湖さんや、志村けんさんが訪れたこともあるという。

唐橋の実家の家業は、創業107年の酒造メーカー「ほまれ酒造株式会社」。2015年にはインターナショナル・ワイン・チャレンジの日本酒部門で最高賞を獲得。今では20カ国以上に輸出しているという。

番組MCの俳優・小泉孝太郎は「会津ほまれ」は知っているかと聞かれ「もちろん」と答えたが、唐橋ユミの実家ということは「知らなかった」と驚いていた。

唐橋は家業の5代目の兄・裕幸さんとともに出演し、小さいころに広大な敷地内でかくれんぼをした思い出話などを披露。また、以前はコンタクトレンズを使用していたが、サンデーモーニングで共演していた関口宏からのアドバイスで眼鏡を使用することにし、今ではトレードマークになったことも説明された。

唐橋は実践女子大学文学部英文学科を卒業後、テレビユー福島に入社しアナウンサーとなった。2004年3月に同局を退社しフリーに転身。2004年10月から出演している「サンデーモーニング」では手書きのフリップや自作のミニチュア模型などを使ってニュースを解説することもある。2023年に脚本家で映画監督の成瀬活雄氏と結婚。利き酒師の資格を持っている。