きのう、ファンに見守られながら日本を出発したジャイアントパンダの「シャオシャオ」と「レイレイ」。きょう未明、返還される中国に到着しました。2頭は今後、検疫のため隔離される予定です。

元気よく人参をほおばっています。上野動物園を出発する直前の「シャオシャオ」と「レイレイ」の様子です。

2頭のパンダは大勢のファンに見送られながら、きのう午後8時すぎに成田空港を飛び立ちました。

見送りに来たファン

「ありがとうー！ 元気でねー！」

「持ち前のかわいさと、陽気な2人なので、中国でもたくさんファンを増やしてね、世界中でファンを増やしてねって感じです」

記者

「双子のパンダを乗せた飛行機が空港に着陸しました」

午前2時、真っ暗な滑走路に飛行機が着陸しました。この時間にもかかわらず飛行機を見に来た人も。

2頭はその後、母親パンダの「シンシン」や姉の「シャンシャン」のいる四川省・雅安の「ジャイアントパンダ保護研究センター」に移送され、今後は検疫のために隔離される予定です。

一般公開の時期は、まだ決まっていないということです。