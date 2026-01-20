ホワイトソックス・村上、ブルージェイズ・岡本も侍ジャパンに名を連ねた。ともに今冬にポスティングシステムでのメジャー移籍が決まったばかり。村上は「心から誇りに思います。WBCは僕にとって特別な大会。日本の世界一のために全力を尽くす覚悟です」と誓い、岡本も「前回に続き、WBCに出場できることをうれしく思います」と喜んだ上で「また東京ドームでお会いしましょう」と昨季までの本拠地で戦う1次ラウンドを心待ちにした。

合流は2月下旬の見込み。環境への適応や調整などメジャー移籍1年目の開幕前に3週間以上もチームを離れるリスクは大きい。それを踏まえた上での出場は、本人たちの強い意志があってこそだ。

（23年決勝アベック弾/） 井端監督はポスティング申請前から2人に出場要請をしていたことを明かし、「本人たちも“WBCに出たい”というところで、向こうの球団とも交渉していたのでスムーズにいった」と説明。23年大会ではレッドソックスへ移籍1年目の吉田が強い希望で出場しており「流れをつくってくれたのは前回の吉田選手」と続けた。

2人とも前回世界一に貢献。岡本は複数ポジションを準備し、村上は不振を乗り越えてメキシコとの準決勝で劇的な逆転サヨナラ打を放った。井端監督は「前回大会での経験は間違いなく生きる」とした上で、村上について「ジャパンに対しての気持ちが強い選手。今回は最初からやってくれるんじゃないかなと思う」と大きな期待を寄せた。23年は米国との決勝でアベック弾の競演。今度はメジャーリーガーとして侍ジャパンの主軸を担う。（秋村 誠人）