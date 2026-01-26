主役・藤井流星がデリカシーゼロの“禁断質問”をぶっこみ！協力関係・七五三掛龍也、まさかの赤裸々回答!?＜ぜんぶ、あなたのためだから＞

「読んだら“人間不信”になる、エゴイスティック・ミステリー」として話題を呼んだ夏原エヰジの同名小説を原作としたドラマ『ぜんぶ、あなたのためだから』。

本作は、新郎・林田和臣（藤井流星）が式に居合わせたカメラマン・桜庭蒼玉（七五三掛龍也）と手を組み、披露宴中に新婦・沙也香（井桁弘恵）が何者かに毒を盛られた事件の真相を探っていくラブサスペンスだ。

1月24日（土）に放送された第3話では、和臣が桜庭に“禁断の質問”をぶつけ…。

（※以下、第3話のネタバレがあります）

【映像】和臣が桜庭に衝撃の質問

◆「デリカシーって言葉知ってます？」

和臣と桜庭は、結婚式の参列者のひとりで沙也香の高校時代の同級生・尾崎藍里（武田玲奈）がグルメサイトで沙也香を中傷していた可能性があるとし、彼女と会うことに。

車で待ち合わせ場所に向かうなか、桜庭は金を貯めて大きくて良い車を買いたいと話した。すると和臣は何のためらいもなく「カメラマンって年収どれくらいなの？」と質問。あまりにもプライベートに踏み込んだ質問に、桜庭から「林田さん、デリカシーって言葉知ってます？」と毒舌が飛ぶ。

しかし文句を言いつつも桜庭は「大体400（万円）弱ですね。今は商業カメラマン一本でやってますけど、ゆくゆくはアート方面にも本気で挑戦したいと思ってるんです」と打ち明け、不愛想ながらもなんだかんだお人好しな面が垣間見えた。