ÅßÌ²¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡©°¤²ìÌî»Ô¤ÎÎ¹´Û¤ÎÂæ½ê¤Ë¥¯¥Þ¤¬¿¯Æþ¡¡¥±¥¬¿Í¤Ê¤·¡Ô¿·³ã¡Õ
¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï°¤²ìÌî»Ô½ÐÅò¤ÎÎ¹´Û¤Ç¤¹¡£
25Æü¸áÁ°7»þ45Ê¬º¢¡¢Î¹´Û¤Î´Ø·¸¼Ô¤«¤é¡ÖÎ¹´Û¤Î1³¬Âæ½ê¤Ë¥¯¥Þ1Æ¬¤¬¿¯Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Î¹´Û¤Ë¤ÏÅö»þµÒ¤Ï¤ª¤é¤º¡¢Î¹´Û´Ø·¸¼Ô¤Î²ÈÂ²3¿Í¤Î¤ß¤Ç¡¢3¿Í¤Ï2³¬¤ËÈòÆñ¤·¥±¥¬¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤äÎÄÍ§²ñ¤Ê¤É¤¬¤«¤±¤Ä¤±¥¯¥Þ¤òÃµ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤º¡¢¸áÁ°9»þ10Ê¬¤Ë¥¯¥Þ¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢¥¯¥Þ¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¾ì½ê¤ÏÎ¹´Û¤ä½»Âð¤¬Ì©½¸¤¹¤ë²¹Àô³¹¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
