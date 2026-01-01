¡Ö30 MINUTES SISTERS¡×¥·¥êー¥º¤è¤êËâË¡»È¤¤¥·¥¹¥¿ー¡Ö30MS SIS-W00 ¥Þ¥ê¥«¥ë[¥«¥éーC]¡×ËÜÆüÈ¯Çä¡ª
¡¡BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Ö30MS SIS-W00 ¥Þ¥ê¥«¥ë[¥«¥éーC]¡×¤ò1·î24Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï2,750±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤ÎÈþ¾¯½÷¥×¥é¥â¥Ç¥ë¥·¥êー¥º¡Ö30 MINUTES SISTERS¡Ê30MS¡Ë¡×¤è¤ê¡¢ËâË¡»È¤¤¥·¥¹¥¿ー¡Ö¥Þ¥ê¥«¥ë¡×¤ò¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñー¥Ä¤Ï¥¿¥ó¥Ý°õºþ¤Ë¤è¤ê3¼ï¤ÎË¤«¤ÊÉ½¾ð¤¬ÉÕÂ°¡£Ë¹»Ò¤ÏÃåÃ¦²ÄÇ½¤Ç¡¢ËÜ¤Ï³«ÊÄ¤·¡¢¼ê¤Ë»ý¤¿¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£»õ¤Î¥Ñー¥Ä¤òÊ¬³ä¤·¤Æ¹½À®¡¢¼è¤êÉÕ¤±¤ÏÁªÂò¼°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡30 MINUTES LABEL¶¦ÄÌ¤Î3mm¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¤òºÎÍÑ¡£Â¾¥·¥êー¥º¤Î¥Ñー¥Ä¤â¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÁõÃå¤Ç¤¤ë¡£
¡ÚÉÕÂ°ÉÊ¡Û
¡¦¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñー¥Ä(¥¿¥ó¥Ý°õºþ)¡ß3¼ï
¡¦Ë¹»Ò¡ß1
¡¦¾ó¡ß1
¡¦ËÜ¡ß1
¡¦¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¥Ñー¥Ä¡ß1¼°
¡¦¥Ï¥ó¥É¥Ñー¥Ä¡ß1¼°
(C)BANDAI SPIRITS 2021
¢¨È¯ÇäÆü¤ÏÎ®ÄÌ¤Ë¤è¤êÁ°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£