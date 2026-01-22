¡ØÅÅ¸÷Ä¶¿Í¥°¥ê¥Ã¥É¥Þ¥ó¡Ù¡Ö¥µ¥ó¥À¡¼¥°¥ê¥Ã¥É¥Þ¥ó¡×¤¬S.H.Figuarts¿¿¹üÄ¦À½Ë¡¤ÇÎ©ÂÎ²½ - Åö»þ¤Î¥¹¡¼¥Ä¥¢¥¯¥¿¡¼²¬Ìî»á¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥Ç¡¼¥¿¤ò»ÈÍÑ
¥Ð¥ó¥À¥¤¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤Ï¡¢1993Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡ØÅÅ¸÷Ä¶¿Í¥°¥ê¥Ã¥É¥Þ¥ó¡Ù¤è¤ê¡ÖS.H.Figuarts¡Ê¿¿¹üÄ¦À½Ë¡¡Ë ¥µ¥ó¥À¡¼¥°¥ê¥Ã¥É¥Þ¥ó¡×(14,850±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ1·î23Æü(¶â)16»þ¤è¤êÍ½Ìó¼õÉÕ³«»Ï¡¢2026Ç¯8·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£
¡ØÅÅ¸÷Ä¶¿Í¥°¥ê¥Ã¥É¥Þ¥ó¡Ù¤è¤ê¡¢¡Ö¥µ¥ó¥À¡¼¥°¥ê¥Ã¥É¥Þ¥ó¡×¤¬S.H.Figuarts¡Ê¿¿¹üÄ¦À½Ë¡¡Ë¤ËÅÐ¾ì¡£
Åö»þ¤Î¥¹¡¼¥Ä¥¢¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë²¬Ìî¹°Ç·»á¤Î¥Ü¥Ç¥£¥¹¥¥ã¥ó¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¤½¤ÎÂÎ¶í¡¦¹ü³Ê¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÂ¤·Á¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¡¢¡Ö¥µ¥ó¥À¡¼¥°¥ê¥Ã¥É¥Þ¥ó¡×¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤òÅ°ÄìºÆ¸½¡£¤Þ¤¿¡¢Â¤·Á¤Ï±ßÃ«¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥óÂ¤·ÁÉôÌçLSS¤ä¡¢Åö»þ¤Î¡Ö¥µ¥ó¥À¡¼¥°¥ê¥Ã¥É¥Þ¥ó¡×¤Î¥¹¡¼¥ÄºîÀ®¤òÃ´Åö¤·¤¿´ÂÊ¥Î´Ê¸»á¤Ë¤è¤ë´Æ½¤¶¨ÎÏ¤ò·Ð¤ÆËÜÊª´¶¤òÄÉµá¡£Åö»þÍÍ¡¹¤ÊÆÃ»£Åªµ»Ë¡¤òÍÑ¤¤¤ÆÀ½ºî¤µ¤ì¤¿¡Ö¥µ¥ó¥À¡¼¥°¥ê¥Ã¥É¥Þ¥ó¡×¤Î¥¹¡¼¥Ä¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÆ¸½¤¹¤Ù¤¯¡¢ËÜ¾¦ÉÊ¤Ç¤Ï¡ÖÂ¤·Á¡×¤È¡Ö¥¿¥ó¥Ý°õºþ¡×¤Î2¼ïÎà¤Î¼êË¡¤Ç¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ëºÆ¸½¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ¹ÂÎ¤Î°ìÉô¤ËÆð¼Á¥Ñ¡¼¥Ä¤òºÎÍÑ¤·¡¢¸ª¤ä¸Ô´ØÀáÉôÊ¬¤Ë°ú¤½Ð¤·¥®¥ß¥Ã¥¯¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·àÃæ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤µ¤»¤ë¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤¬ºÆ¸½²ÄÇ½¤Ë¡£µÓÉôÁõ¹Ã¤¬°ìÉô²ÄÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀÜÃÏÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡Ö¥µ¥ó¥À¡¼¥°¥ê¥Ã¥É¥Þ¥ó¡×¤¬·àÃæ¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¡Ö¥µ¥ó¥À¡¼¥°¥ê¥Ã¥É¥Ó¡¼¥à¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¥Ñ¡¼¥Ä¡×¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¥É¥ê¥ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¡×ºÆ¸½ÍÑ¤Î»ÙÃì¥Ñ¡¼¥Ä°ì¼°¤¬ÉÕÂ°¡£Î¾¸ª¤Î¥É¥ê¥ë¤ò¼è¤ê³°¤¹¤³¤È¤Ç¡¢·àÃæ¥·¡¼¥ó¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ë¡£
Í·¤Ó¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ë¥Ñ¡¼¥Ä¤È¤·¤Æ¡¢¸ò´¹ÍÑ¼ê¼ó¥Ñ¡¼¥Äº¸±¦³Æ2¼ï¤¬ÉÕÂ°¡£´á¶ñ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥®¥ß¥Ã¥¯¤È¤·¤ÆÊÌÇä¤ê¤Î¡ÖS.H.Figuarts¡Ê¿¿¹üÄ¦À½Ë¡¡Ë ¥°¥ê¥Ã¥É¥Þ¥ó¡×¤ËÉÕÂ°¤Î¡Ö¥×¥é¥º¥Þ¥Ö¥ì¡¼¥É¡×¡¢¡Ö¥Ð¥ê¥¢¡¼¥·¡¼¥ë¥É¡×¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³«¤¼ê¼ó¥Ñ¡¼¥Ä¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÂ¿ºÌ¤ÊÉ½¾ð¤òÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢°ìÉô¥Ñ¡¼¥Ä¤¬¼è¤ê³°¤·²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÌÇä¤ê¤Î¡ÖS.H.Figuarts¡Ê¿¿¹üÄ¦À½Ë¡¡Ë ¥°¥ê¥Ã¥É¥Þ¥ó¡×¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç·àÃæ¤Î¹çÂÎ¥·¡¼¥±¥ó¥¹¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¡£
(C)±ßÃ«¥×¥í
