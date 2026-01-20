お笑いタレント・お見送り芸人しんいち（40）が21日に配信されたYouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」に出演。ダイレクトメッセージ（DM）を送ったグラビアアイドルを実名で告白した。

今回は「50イジリ50ツッコミ」で、元AKB48でタレントの福留光帆がしんいちに対して50回イジってツッコむタイムレースの企画が行われた。

ゲストとして登場したのはグラビアアイドルとして活動している河路由希子。福留は「多分、今日…DM来ますよ。終わったら」と伝えると、しんいちは「何で送ったらあかんの?」と送る気満々だった。

福留が「結構送ってるでしょ?いろんな人に」と確認すると「まぁぶっちゃけね」と否定しなかったしんいち。続けて「橋本梨菜ちゃん」とグラビアアイドルの橋本梨菜の名前を出しつつ「送りました」とDMを送ったことを告白した。

河路は橋本と「sherbet」というガールズユニットを組んでおり、しんいちの告白に驚きつつ「本人に聞いておきます」と笑った。福留は「ユニットやってる2人ともいこうとしてるってこと?」とドン引きの表情だった。

この発言にしんいちは「お前な…アイドルが“いく”とか“いかん”って言うな」と注意。だが、福留は「でも、立野さんにDM送ったでしょ」と同YouTubeで人気の立野沙紀にDMを送っていることを暴露。これにはしんいちも「おい…やめろ…」とタジタジ。それでも「“立野ちゃ〜ん”って。“遊ぼ〜。コーヒー行こう”って」と自ら内容を明かして笑いを誘った。