¡Ú¤æ¤ë¥¥ã¥ó¢¤¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¡ÛmkII¤¬¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Ë½ÐË×·èÄê¡ª
¡Ø¤æ¤ë¥¥ã¥ó¢¤ SEASON3¡Ù¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤µ¤ì¤¿¡Ö¤æ¤ë¥¥ã¥ó¢¤¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¡×¤¬¡¢¡Ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¥·¥ç¡¼2026¡Ù¤Ë½ÐË×·èÄê¡£¡Ø¤æ¤ë¥¥ã¥ó¢¤ SEASON3¡Ù¥°¥Ã¥º¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
¡ä¡ä¡ä¤æ¤ë¥¥ã¥ó¢¤¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¤äÈÎÇä¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿9ÅÀ¡Ë
¼¡²óºî¤ÎÀ©ºî¤â·èÄê¤·ÏÃÂê¤ÎTV ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Ø¤æ¤ë¥¥ã¥ó¢¤ ¡Ù¡£¤Ê¤Ç¤·¤³¤È¥ê¥ó¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤¬¼ÖÎ¾¤ÎÂ¦ÌÌ¤Ë¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÉôÊ¬¤âÁ´ÌÌ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤µ¤ì¤¿¡Ö¤æ¤ë¥¥ã¥ó¢¤¥Ô¥ó¥°¥«¡¼ mkII¡×¤¬¡¢1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á2·î2Æü¡Ê·î¡Ë¤ËËëÄ¥¥á¥Ã¥» ¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¥·¥ç¡¼2026¡Ù¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤ë¡£
¡Ö¤æ¤ë¥¥ã¥ó¢¤¥Ô¥ó¥°¥«¡¼ mkII¡×¤Ï¡¢¤³¤Î¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¤Î¤¿¤á¤ËÉÁ¤²¼¤í¤·¤µ¤ì¤¿¡¢¤Ê¤Ç¤·¤³¤È¥ê¥ó¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¼ÖÎ¾¤Î½õ¼êÂ¦¤ÎÂ¦ÌÌ¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¡¢¤½¤ÎÂ¾¡¢±¿Å¾ÀÊ¤ÎÂ¦ÌÌ¤ä¥Õ¥í¥ó¥È¡¢¥ê¥¢¤âÁ´ÌÌ¿·¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¡¢À¤³¦¤Ç1¤Ä¤À¤±¤Î¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¡£
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤æ¤ë¥¥ã¥ó¢¤¥Ô¥ó¥°¥«¡¼ mkII¡×¤ÎÅ¸¼¨¤È¶¡¤ËÊªÈÎ¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¡Ø¤æ¤ë¥¥ã¥ó¢¤¥Ô¥ó¥°¥«¡¼ mkII ¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥¤¥ó¥ 2¿§¥»¥Ã¥È¡Ù¤ò»Ï¤á¡¢¡Ö¤æ¤ë¥¥ã¥ó¢¤¥Ô¥ó¥°¥«¡¼ mkII¡×´ØÏ¢¥°¥Ã¥º¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ö¤æ¤ë¥¥ã¥ó¢¤ SEASON3 ¥±¥í¥ê¥ó²³¡×¤Ê¤É¡Ø¤æ¤ë¥¥ã¥ó¢¤ SEASON3¡Ù¥°¥Ã¥º¤âÈÎÇäÍ½Äê¤À¡£
¤¼¤Ò¡¢¡Ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¥·¥ç¡¼2026¡Ù¤Ç¡Ö¤æ¤ë¥¥ã¥ó¢¤¥Ô¥ó¥°¥«¡¼ mkII¡×¤ò¼ÂºÝ¤Ë¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡ÊC¡Ë¤¢£æ¤í¡¦Ë§Ê¸¼Ò¡¿Ìî³°³èÆ°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
¡ä¡ä¡ä¤æ¤ë¥¥ã¥ó¢¤¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¤äÈÎÇä¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿9ÅÀ¡Ë
¼¡²óºî¤ÎÀ©ºî¤â·èÄê¤·ÏÃÂê¤ÎTV ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Ø¤æ¤ë¥¥ã¥ó¢¤ ¡Ù¡£¤Ê¤Ç¤·¤³¤È¥ê¥ó¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤¬¼ÖÎ¾¤ÎÂ¦ÌÌ¤Ë¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÉôÊ¬¤âÁ´ÌÌ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤µ¤ì¤¿¡Ö¤æ¤ë¥¥ã¥ó¢¤¥Ô¥ó¥°¥«¡¼ mkII¡×¤¬¡¢1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á2·î2Æü¡Ê·î¡Ë¤ËËëÄ¥¥á¥Ã¥» ¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¥·¥ç¡¼2026¡Ù¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤ë¡£
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤æ¤ë¥¥ã¥ó¢¤¥Ô¥ó¥°¥«¡¼ mkII¡×¤ÎÅ¸¼¨¤È¶¡¤ËÊªÈÎ¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¡Ø¤æ¤ë¥¥ã¥ó¢¤¥Ô¥ó¥°¥«¡¼ mkII ¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥¤¥ó¥ 2¿§¥»¥Ã¥È¡Ù¤ò»Ï¤á¡¢¡Ö¤æ¤ë¥¥ã¥ó¢¤¥Ô¥ó¥°¥«¡¼ mkII¡×´ØÏ¢¥°¥Ã¥º¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ö¤æ¤ë¥¥ã¥ó¢¤ SEASON3 ¥±¥í¥ê¥ó²³¡×¤Ê¤É¡Ø¤æ¤ë¥¥ã¥ó¢¤ SEASON3¡Ù¥°¥Ã¥º¤âÈÎÇäÍ½Äê¤À¡£
¤¼¤Ò¡¢¡Ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¥·¥ç¡¼2026¡Ù¤Ç¡Ö¤æ¤ë¥¥ã¥ó¢¤¥Ô¥ó¥°¥«¡¼ mkII¡×¤ò¼ÂºÝ¤Ë¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡ÊC¡Ë¤¢£æ¤í¡¦Ë§Ê¸¼Ò¡¿Ìî³°³èÆ°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È