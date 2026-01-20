【ほっぺちゃん★カフェ】1月24日より期間限定オープン！
サン宝石とGiGOが夢のコラボレーション！ 限定メニュー＆グッズが盛りだくさんな「ほっぺちゃん★カフェ」が2026年1月24日（土）より期間限定オープンする。
＞＞＞コラボメニューやグッズをチェック！（写真9点）
15周年を迎え、「令和の多様性アイコン」として再注目。2010年に誕生した「ほっぺちゃん」は、スイーツのデコレーションから着想を得て生まれたオリジナルキャラクター。クリームのように、しぼり出した個性的なフォルムは、ひとつひとつが異なる表情を持ち、「自分だけのキャラ」として女子小中学生の間で爆発的な人気を博した。
そして今、ほっぺちゃんは ”令和の多様性” を象徴するキャラクターとして再評価され、SNS黎明期を代表する懐かしキャラとしてZ世代からも支持を集めている。
2026年5月5日に誕生15周年を迎えるにあたり、その記念プロジェクトの一環として、2026年1月よりテレビアニメの放送も決定している。
そんなゆめかわの世界観で人気を集める『ほっぺちゃん』が、全国のGiGOコラボカフェおよびカフェスタンドにて、初の本格コラボカフェとして登場。見た目も可愛く、SNS映え間違いなしのオリジナルメニューや、ここでしか手に入らない限定グッズ、購入特典など、「推し活」を楽しむ全ての方に向けたスペシャルな空間がご用意されている。
コラボメニューにグッズ、ぜひこの機会にほっぺちゃんを堪能してみては。
（C）2026 SUNHOSEKI. All rights reserved.
（C）GENDA GiGO Entertainment Inc, All rights reserved.
