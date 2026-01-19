息子の大学受験が終了し、大好きな台湾へ卒母旅！ 初めて民泊を利用してみたら…／台湾にひとりで１か月住んでみた
人生100年時代。折り返し地点である50歳になったら、何かやってみたいことはありませんか？
もし、自分のために時間とお金を自由に使えるなら…。50歳を迎えた著者のおがたちえさん。息子の大学受験が終わり、仕事・家事・育児のお母さん業で大忙しだった日々が少し落ち着いた頃、ふと思い出した夢。それは、25年通い続ける大好きな台湾でひとり暮らしをしてみること！
理想の暮らしを探し、巡った台湾4都市での出来事を綴る『台湾にひとりで１か月住んでみた 50歳、セカンドライフ模索中！』。安くておいしいごはんに、居心地のいい素敵なカフェ、自由で明るい現地の人々との交流。台湾の魅力がぎゅっと詰まった、ひとり暮らし体験記をお楽しみください。
※本記事は『台湾にひとりで１か月住んでみた 50歳、セカンドライフ模索中！』（おがたちえ/大和書房）から一部抜粋・編集しました
