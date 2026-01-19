この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

脳科学者の茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」で「トランプ米国大統領の一連の驚くべき言動に、政策決定プロセスとしての「ディープステート」はどう関わっているのか？」と題した動画を公開。トランプ大統領の一見すると突飛な言動の背後には、緻密な計算を行う「ディープステート」の存在があり、大統領個人ではなくアメリカの政策決定構造として捉えるべきだと論じた。



動画の冒頭で茂木氏は、ディープステートという言葉がもともと陰謀論的な文脈で使われていたことに触れつつ、本動画では価値中立的に「アメリカの政策決定を深いところで決めている方々」と定義すると説明。その上で、グリーンランド買収の発言や同盟国への関税措置といったトランプ氏の行動を「むちゃくちゃに見える」と指摘する。しかし、これらの言動は決して個人の思いつきではないと茂木氏は分析。「トランプさん単独でやってるはずがないじゃないですか」と述べ、ベネズエラでの作戦などを例に挙げ、その背後には緻密な情報収集と計画立案を行う専門家集団が存在すると推測した。



茂木氏によれば、この専門家集団こそがディープステートであり、彼らが様々なシミュレーションやケーススタディを行った上で、トランプ氏に進言しているという。その構造について「トランプさんはその上に乗ってる神輿なんだと思うんですね」と表現。最終的な意思決定はトランプ氏が下すものの、そのお膳立てはすべてディープステートが行っているとの見方を示した。最後に茂木氏は、トランプ氏の言動を「一個人の資質として捉えることは、おそらく実態と違ってる」と結論づけ、その背後にあるディープステートの存在と、アメリカが「そういうことを今やってる国だ」と認識することの重要性を訴え、動画を締めくくった。