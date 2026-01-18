年間約160万人が亡くなる日本社会で「樹木葬」を選ぶ人が一番多くなった「本当の理由」

じつは、いつの間にか日本は「単独（ひとり）世帯が一番多い」国になっていたことをご存知でしょうか。

樹木葬の現在

墓の研究者の中で、「樹木葬」は増えていかないだろうと考えている人もいた。しかし、そうではなかった。

2019年に墓を購入した人の中で、「樹木葬」が「一般墓」を大きく引き離してトップになったことをご存じだろうか。「一般墓」とは、墓石（外柵があり縦長の竿石が立つ和型や、芝生のうえに外柵がなく横長の墓石が立つ洋型）を建て、継承制をとっている従来の墓をいう。

墓に関する意識調査はいろいろおこなわれている。だが、回答者がまだ墓のことを考えていない人やすでに墓を持っている人なども含み、ランダムに選ばれた回答者であることが多い。

そこで紹介したいのが、株式会社鎌倉新書が展開するポータルサイト「いいお墓」を通じて資料請求し、墓地を実際に契約した人たちを対象とした調査である。その年の1月〜12月までの1年間でお墓を購入した人を対象に、翌年1月に調査集計をおこなって結果を発表している（図表8・9）。

調査を始めた第1回「お墓の消費者全国実態調査」（2011年実施、2010年に墓を購入した人）では、「一般墓」85・2％と圧倒的に多く、「樹木葬」の独立した項目はまだなく、「納骨堂・永代供養墓」9・0％の中に含まれていた。ところが8年後の2018年では「一般墓」が41・2％でトップだったが、「樹木葬」が30・0％と迫ってきた。

翌2019年では「樹木葬」41・5％と「一般墓」の27・4％を大きく引き離し、「樹木葬」がトップになった。2022年には「樹木葬」が51・8％で半数を超え、「一般墓」19・1％。2023年では「樹木葬」が48・7％で、「一般墓」21・8％、「納骨堂」19・9％が続いている。

興味深いことに、「お墓選びで重視したこと」は、かつて「自宅からのアクセス」が最多であったが、今では「お墓の種類」となっている。その重視した「お墓の種類」で選ばれているのが「樹木葬」なのだ。

さらに「跡継ぎ不要の墓」を購入した人が64・1％と半数を超えている。継承者がいるという回答は33・2％。このことは、「樹木葬」や「納骨堂」が選ばれる理由として「跡継ぎ不要の墓」が多いということが関係しているのではないか。継承者不要という観点から「墓の種類」を選んだとも考えられる。

年間約160万人が亡くなる多死社会を迎えた日本。核家族が増え、墓は「家」から「個」へのシフトが進む。人気の中心は費用が安い樹木葬。弔いの担い手も高齢化が進み、今や単独世帯が4割を占める。次世代に向けた墓は、子や孫世代に継承しない形式が定着しつつあるようだ。

近年の状況をまとめると、「継承者不要」の墓が多く選ばれ、かつ「墓の形態」を最も重視して選んだ結果、「樹木葬」が一番多いということになっている。かつてあれほど樹木葬に反対していた石材店が、自ら樹木葬をつくるような時代に突入しているのだ。

さらに「多くの人が意外と知らない、ひとりで死んだらどうなるのか「不条理な現実」」では、誰かの手を借りなければ、死後の葬儀や埋葬・死後事務は、自分ではできない日本社会のリアルを掘り下げていく。

