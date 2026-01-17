松村沙友理「目に見えて顔が変わった自分を見てびっくり！」 メイクでたるみ＆ほうれい線の悩みを克服
俳優の松村沙友理が、22日発売の美容雑誌『VOCE』3月号（講談社）に登場する。結婚＆妊娠のニュースで話題の“さゆりんご”こと松村は、ヘア＆メイクアップアーティストのイガリシノブ氏と初タッグを組み、大人のためのチーク企画に参加した。
【写真】異なる美しさ！2パターンの表紙を飾った田村保乃
松村の美肌をキャンバスにして、イガリ氏が伝授したのは「たるみに気づかせないチーク術」と「ほうれい線に気づかせないチーク術」。イガリ氏ならではの唯一無二の発想に、松村もスタッフも衝撃を受けた最新のイガリチークとは。
「まず、その位置にそんな色を塗るの!?という驚きがあり、さらに、目に見えて顔が変わった自分を見てびっくり！たるみとか、ほうれい線とか、いろいろ気になってきているので、大人の悩みに対応した最新のチークの入れ方を知ることができ、とても勉強になりました。さっそくマネしてみたいです」と、松村さんも興味津々の様子だった。
また、「20代の頃、流行に流行りまくっていたイガリさんのメイクを参考にしていた私は、まさに“イガリ世代”。今日はイガリさんと初めてご一緒できて、とってもワクワクな一日でした。アラサー女子にとって得しかない最新のイガリチークを、ぜひVOCEでチェックしてみてください！」とコメントしている。
なお、通常版・Special Edition増刊の表紙は櫻坂46の田村保乃、Special Editionの表紙はSixTONESが飾っている。
【写真】異なる美しさ！2パターンの表紙を飾った田村保乃
松村の美肌をキャンバスにして、イガリ氏が伝授したのは「たるみに気づかせないチーク術」と「ほうれい線に気づかせないチーク術」。イガリ氏ならではの唯一無二の発想に、松村もスタッフも衝撃を受けた最新のイガリチークとは。
また、「20代の頃、流行に流行りまくっていたイガリさんのメイクを参考にしていた私は、まさに“イガリ世代”。今日はイガリさんと初めてご一緒できて、とってもワクワクな一日でした。アラサー女子にとって得しかない最新のイガリチークを、ぜひVOCEでチェックしてみてください！」とコメントしている。
なお、通常版・Special Edition増刊の表紙は櫻坂46の田村保乃、Special Editionの表紙はSixTONESが飾っている。