¡ÚºÇ¿·Ä´ºº¡Û»ñ»º·ÁÀ®¤ÎÍýÍ³1°Ì¤Ï¡ÖÏ·¸å»ñ¶â¡×6³ä¡¢3°Ì¤Ë¡ÖÊª²Á¹âÂÐºö¡×¡ÄÅê»ñÇ®¤¬²ÃÂ®
³ô¼°²ñ¼ÒGA¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥º¤¬¸Ä¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë2025Ç¯10·î¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ñ»º·ÁÀ®¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤ÆºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖÏ·¸å¤ÎÀ¸³è»ñ¶â¤ÎÃùÃß¤Î¤¿¤á¡×¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤Î60.5¡ó¤ËÃ£¤·¤¿¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¡£¹ñÆâ³°¤ÇÊª²Á¾å¾ºÎ¨¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë·ÐºÑ¾õ¶·¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¡ÖÊª²Á¾å¾º¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¡×¤â31.6¡ó¤òÀê¤á¤¿¡£¾¯»Ò¡¦¹âÎð²½¤Î¿Ê¹Ô¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¸Ä¿Í¤Î¾ÍèÉÔ°Â¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬»Ë¾å½é¤á¤Æ5Ëü±ß¤òÆÍÇË¤·¡¢2025Ç¯1·î1Æü»þÅÀ¤Î¸ø¼¨ÃÏ²Á¤Î¿¤ÓÎ¨¤¬¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¸åºÇÂç¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤ÉÅê»ñ´Ä¶¤Ï¹¥Å¾¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ê»ñ»º·ÁÀ®¤òÌÜ»Ø¤¹¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖFIREÌÜ»Ø¤·»ñ»º±¿ÍÑ¡×¤â2³ä¼å¤Ë
Ä´ºº¤ÏÉÔÆ°»º´ØÏ¢¤ÎIT¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¼ê³Ý¤±¤ëGA¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥º¤¬10·î22¡Á27Æü¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Â»Ü¤·¤¿¡£20¡Á50Âå¤ÎÃË½÷¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¡¢6,041¿Í¤«¤éÍ¸ú²óÅú¤òÆÀ¤¿¡£¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç»ñ»º·ÁÀ®¡¦»ñ»º±¿ÍÑ¤ò¹Ô¤¦ÍýÍ³¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢²óÅú¤¬ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖÏ·¸å¤ÎÀ¸³è»ñ¶â¤ÎÃùÃß¤Î¤¿¤á¡×¤Ç60.5¡ó¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤¿¡£¼¡¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¾Íè¤Ø¤ÎÇùÁ³¤È¤·¤¿ÉÔ°Â¡×¤Ç46.2¡ó¤À¤Ã¤¿¡£¿Í¸ý¸º¾¯¤Ê¤É¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¹ñ¤ÎÇ¯¶â¡¦°åÎÅºâÀ¯¤Î°²½¤Ø¤Î·üÇ°¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢¼«½õÅØÎÏ¤ÇÏ·¸å»ñ»º¤ò·ÁÀ®¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦µ¡±¿¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾Íè¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤Ë²Ã¤¨¡¢FIRE¡Ê·ÐºÑÅª¼«Î©¤ÈÁá´ü¥ê¥¿¥¤¥¢¡Ë¤òÌÜ»Ø¤¹ÁØ¤â°ìÄê¿ôÂ¸ºß¤¹¤ë¡£Ç¯´ÖÀ¸³èÈñ¤Î25ÇÜ¤Î»ñ»º¤òÍÑ°Õ¤·¡¢Ç¯4¡ó¤Ç±¿ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»ñ»º¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¡Ö4¡ó¥ë¡¼¥ë¡×¤Î¼ÂÁ©¤Ë¤Ï¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê»ñ»º±¿ÍÑ¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£Ä´ºº¤Ç¤â¡¢»ñ»º·ÁÀ®¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡ÖFIRE¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¤È¤Î²óÅú¤¬18.6¡ó¤ËÃ£¤·¤¿¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¶µ°é»ñ¶â¡×¡Ê17.9¡ó¡Ë¤ä¡Ö½»Âð¹ØÆþ»ñ¶â¡×¡Ê11.4¡ó¡Ë¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë²óÅú¤âÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
Êª²Á¹â¤Ø¤Î·üÇ°¤«¤éÅê»ñ°ÕÍß¤â¹â¤Þ¤ë
Êª²Á¹â¤Ø¤Î·üÇ°¤â¸²Ãø¤À¡£»ñ»º·ÁÀ®¤ÎÍýÍ³¤Î3ÈÖÌÜ¤Ë¤Ï¡ÖÊª²Á¾å¾º¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¡×¡Ê31.6¡ó¡Ë¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£¥³¥á¤Ê¤É¤ÎÀ¸³èÉ¬¼ûÉÊ¤ä¿©ÎÁÉÊ¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤ò¾å²ó¤ë±¿ÍÑ±×¤òÆÀ¤è¤¦¤È¤¹¤ë¸Ä¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¼ñÌ£¡¦Î¹¹Ô¤Î¤¿¤á¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤â28.3¡ó¤ËÃ£¤·¤¿¡£±ß°Â¤ä»ñ¸»²Á³Ê¤Î¾å¾º¤Ë¤è¤ë¹Ò¶õ±¿ÄÂ¤Î¹âÆ¤Ê¤É¤ÇÎ¹¹ÔÈñÍÑ¤¬Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢³¤³°Î¹¹Ô¤Ê¤É¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Ë¤âÁê±þ¤Î»ñ¶âÎÏ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¸½ºß¤ÎÊª²Á¾å¾º¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Åê»ñ¤Ø¤Î°ÕÍß¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤¿¤«¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¹â¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ö¤ä¤ä¹â¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤Î²óÅú¤¬·×64.3¡ó¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤¿¡£³ô¼°¤äÉÔÆ°»º¤Ê¤É¤Ø¤ÎÅê»ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ»ñ»º·ÁÀ®¤òÌÜ»Ø¤¹¸Ä¿Í¤Ïº£¸å¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤½¤¦¤À¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¤ä¤äÄã¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÖÄã¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Î¹ç·×¤Ï3³ä¶¯¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£