¡Ú¥µ¥ó¥ê¥ª¡Û´Ì¤ò³«¤±¤¿¤é¤Ò¤ç¤³¤Ã¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¢ö ²Ä°¦¤¹¤®Ãí°Õ¡Ö¥«¥ó¥¥ã¥é¡ª¡×¤Ë¤´ÃíÌÜ
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬´Ì¤«¤é¤Ò¤ç¤Ã¤³¤ê´é¤òÇÁ¤«¤»¤ë»Ñ¤¬Ìå¤¨²Ä°¦¤¤¿·¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥«¥ó¥¥ã¥é¡ª ¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¡×¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ª¡¡¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤ë°¦¤é¤·¤µ¡¢²Ä°¦¤¹¤®Ãí°Õ¢ö
¡ù¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ê¤É¾¦ÉÊ¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿8ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä
¥¿¥«¥é¥È¥ß¡¼¥¢¡¼¥Ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¬¥Á¥ã¿·¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥«¥ó¥¥ã¥é¡ª¡×¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ª¡¡Âè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¡Ö¥«¥ó¥¥ã¥é¡ª ¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¡×¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡Ö¥«¥ó¥¥ã¥é¡ª¡×¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬´Ì¤«¤é¤Î¤¾¤¯»Ñ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢¥¬¥Á¥ãÂè1ÃÆ¤Ï¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¡×¤«¤é¡Ö¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¡×¡Ö¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¡×¡Ö¥Ý¥Á¥ã¥Ã¥³¡×¡Ö¥·¥Ê¥â¥í¡¼¥ë¡×¡Ö¥Ë¥ã¥Ë¥£¥Ë¥å¥Ë¥§¥Ë¥ç¥ó¡×¤ÎÁ´5¼ïÎà¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
ËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ¹¤Ï¡¢´Ì¤Î ¡É¥ê¥¢¥ë¤µ¡É ¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î ¡É²Ä°¦¤é¤·¤µ¡É ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÉ½¸½¡£
´Ì¤Ï¼ÂÊª¤òÃúÇ«¤Ë´Ñ»¡¤·¡¢Å·ÌÌ¤Î´Ý¤¤±úÆÌ¤ä¡¢³¸¤ò¤á¤¯¤Ã¤¿ºÝ¤ËÈ¿¤êÊÖ¤ëÍÍ»Ò¤òºÆ¸½¡£¤½¤³¤«¤é¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬´é¤äÂÎ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»×¤ï¤º¼ê¤Ë¼è¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë°¦¤é¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢´Ì¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¾®¤µ¤Ê¥Ï¡¼¥È¤òµÍ¤á¹þ¤ß¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤È¤â¤Ë ¡É²Ä°¦¤é¤·¤µ¤¬¤¢¤Õ¤ì½Ð¤¹¡É ¤è¤¦¤Ê±é½Ð¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
´Ì¤Î¥é¥Ù¥ë¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¿©¤ÙÊª¤ò¤¢¤·¤é¤¤¡¢ºÙÉô¤Þ¤ÇÀ¤³¦´Ñ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤´¤È¤Ë¥Ý¡¼¥º¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¸ÄÀ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¥Ý¥Á¥ã¥Ã¥³¤Ï¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÊÀ³Ê¤òÉ½¸½¤·¡¢´Ì¤«¤é¿È¤ò¾è¤ê½Ð¤·¤ÆÂ¤ò½Ð¤·¤¿¥Ý¡¼¥º¤Ë¡£
¥·¥Ê¥â¥í¡¼¥ë¤Ï¡Ö¤ß¤ß¤à¤¹¤Ó¡×¤òÎ©ÂÎÅª¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³è¤«¤·¤¿Â¤·Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î°ã¤¤¤â¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¢¤ì¡£
2026Ç¯1·î²¼½Ü¤«¤éÁ´¹ñ¤Î¥«¥×¥»¥ë¼«ÈÎµ¡¡Ê¥¬¥Á¥ã¥Þ¥·¥ó¡Ë¤Ç½ç¼¡Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö¥«¥ó¥¥ã¥é¡ª¡×¤Ï¡¢º£¸å¤âÉý¹¤¯Å¸³«Í½Äê¤È¤Î¤³¤È¡£¥Á¥å¡¼¥¤¥ó¥¬¥à¤È¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼2Ëç¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿²Û»ÒÉÕ¤´á¶ñ¡¦¥¥ã¥ó¥Ç¥£¥È¥¤¤è¤ê¡¢¡Ö¤¤ã¤é¤¯¤¿¤Ö¤ë¡ÊR¡Ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥º ¡×¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¡Ø¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º ¤¤ã¤é¤¯¤¿¤Ö¤ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥º Vol.6¡Ù¤¬¡¢2026Ç¯1·î²¼½Ü¤è¤ê¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤³¤Á¤é¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Í¡£
¡ÊC¡Ë2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660315
¡ù¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ê¤É¾¦ÉÊ¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿8ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä
¥¿¥«¥é¥È¥ß¡¼¥¢¡¼¥Ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¬¥Á¥ã¿·¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥«¥ó¥¥ã¥é¡ª¡×¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ª¡¡Âè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¡Ö¥«¥ó¥¥ã¥é¡ª ¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¡×¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡Ö¥«¥ó¥¥ã¥é¡ª¡×¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬´Ì¤«¤é¤Î¤¾¤¯»Ñ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢¥¬¥Á¥ãÂè1ÃÆ¤Ï¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¡×¤«¤é¡Ö¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¡×¡Ö¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¡×¡Ö¥Ý¥Á¥ã¥Ã¥³¡×¡Ö¥·¥Ê¥â¥í¡¼¥ë¡×¡Ö¥Ë¥ã¥Ë¥£¥Ë¥å¥Ë¥§¥Ë¥ç¥ó¡×¤ÎÁ´5¼ïÎà¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
´Ì¤Ï¼ÂÊª¤òÃúÇ«¤Ë´Ñ»¡¤·¡¢Å·ÌÌ¤Î´Ý¤¤±úÆÌ¤ä¡¢³¸¤ò¤á¤¯¤Ã¤¿ºÝ¤ËÈ¿¤êÊÖ¤ëÍÍ»Ò¤òºÆ¸½¡£¤½¤³¤«¤é¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬´é¤äÂÎ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»×¤ï¤º¼ê¤Ë¼è¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë°¦¤é¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢´Ì¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¾®¤µ¤Ê¥Ï¡¼¥È¤òµÍ¤á¹þ¤ß¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤È¤â¤Ë ¡É²Ä°¦¤é¤·¤µ¤¬¤¢¤Õ¤ì½Ð¤¹¡É ¤è¤¦¤Ê±é½Ð¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
´Ì¤Î¥é¥Ù¥ë¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¿©¤ÙÊª¤ò¤¢¤·¤é¤¤¡¢ºÙÉô¤Þ¤ÇÀ¤³¦´Ñ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤´¤È¤Ë¥Ý¡¼¥º¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¸ÄÀ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¥Ý¥Á¥ã¥Ã¥³¤Ï¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÊÀ³Ê¤òÉ½¸½¤·¡¢´Ì¤«¤é¿È¤ò¾è¤ê½Ð¤·¤ÆÂ¤ò½Ð¤·¤¿¥Ý¡¼¥º¤Ë¡£
¥·¥Ê¥â¥í¡¼¥ë¤Ï¡Ö¤ß¤ß¤à¤¹¤Ó¡×¤òÎ©ÂÎÅª¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³è¤«¤·¤¿Â¤·Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î°ã¤¤¤â¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¢¤ì¡£
2026Ç¯1·î²¼½Ü¤«¤éÁ´¹ñ¤Î¥«¥×¥»¥ë¼«ÈÎµ¡¡Ê¥¬¥Á¥ã¥Þ¥·¥ó¡Ë¤Ç½ç¼¡Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö¥«¥ó¥¥ã¥é¡ª¡×¤Ï¡¢º£¸å¤âÉý¹¤¯Å¸³«Í½Äê¤È¤Î¤³¤È¡£¥Á¥å¡¼¥¤¥ó¥¬¥à¤È¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼2Ëç¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿²Û»ÒÉÕ¤´á¶ñ¡¦¥¥ã¥ó¥Ç¥£¥È¥¤¤è¤ê¡¢¡Ö¤¤ã¤é¤¯¤¿¤Ö¤ë¡ÊR¡Ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥º ¡×¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¡Ø¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º ¤¤ã¤é¤¯¤¿¤Ö¤ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥º Vol.6¡Ù¤¬¡¢2026Ç¯1·î²¼½Ü¤è¤ê¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤³¤Á¤é¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Í¡£
¡ÊC¡Ë2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660315