»³ËÜÍ³¿¤¬¡ÈÆæ¹ÔÆ°¡É¡Ö°¦¤µ¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡¡³¤³°¥Õ¥¡¥óÂç¶½Ê³¡Ä¸«¤»¤¿ÁÇ´é¡ÖÂç¹¥¤¤À¡×
»³ËÜ¤¬SNS¹¹¿·¡Ö³§¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¹â¤Î1Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡ª¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤¬11Æü¡¢2026Ç¯½é¤È¤Ê¤ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÎÅê¹Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÃÏ¸µ¡¦²¬»³¤Ç¤Î¥ª¥Õ¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤Û¤ó¤ÞÌÌÇò¤¤ww¡×¤ÈÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤âÂçÇú¾Ð¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢³¤³°¥Õ¥¡¥ó¤â¹¥°ÕÅª¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡»³ËÜ¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡¢¸Î¶¿¤Î²¬»³¸©È÷Á°»Ô¤Ëµ¢¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤òÈ¯¿®¤·¤¿¡£»³Äº¤«¤é¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢³¤Äà¤ê¤ÎÍÍ»Ò¤äÂçÎÌ¤Î»É¿È¡¢¾Æ¤²´éÚ¤Ê¤É·×9Ëç¤òÅê¹Æ¡£±Ñ¸ì¤ÈÆüËÜ¸ì¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÄÖ¤ê¡¢¡Ö2026¡¡º£Ç¯¤Ç¥×¥í10Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£¼Ì¿¿¤ÏÃÏ¸µ¡¦È÷Á°»Ô¤Î»³¤Î¾å¤«¤é¡£³§¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¹â¤Î1Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡ª¡×¤ÈÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»³Ãæ¤Ç¤ÏÌÚ¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¥í¡¼¥×¤ò²ó¤·¡¢Æ±¹Ô¼Ô¤È°ì½ï¤Ë»Ò¤É¤â¤Î¤è¤¦¤ËÂçÆìÄ·¤Ó¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤â¡£12Ç¯Áí³Û3²¯2500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó463²¯±ß¡Ë¤È¤¤¤¦µð³Û·ÀÌó¤ò·ë¤ÖÂç¥¹¥¿¡¼¤À¤¬¡¢¤½¤Î¡ÈÁÇ´é¡É¤Ï°¦¤é¤·¤µ¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤ÏÆüËÜ¸ì¤ÎÈ¿±þ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢±Ñ¸ì¤ä¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¡¢¥Ï¥ó¥°¥ë¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡Ö¥ä¥Þ¡¢Âç¹¥¤¤À¡×¡Ö¥ä¥ÞGOAT¡Ê»Ë¾åºÇ¹â¡Ë¡×¡Ö»ä¤ÎMVP¤è¡ª¡×¡Ö²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È¤ÎÍ¾²Ë¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Í¡×¡Ö°¦¤µ¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¡×¡ÖÈ÷Á°¤ÇºÇ¤â¶â»ý¤Á¡×¡Öº£Ç¯¤â¸µµ¤¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤Í¡×¤Ê¤É¡¢·ãÎå¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»³ËÜ¤Ï2Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï30»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤Ç12¾¡8ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.49¡¢201Ã¥»°¿¶¡¢WHIP0.99¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾ÞÅêÉ¼¤Ç¤ÏºÇ½ª¸õÊä3¿ÍÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï6»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢5¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1.45¡¢2´°Åê¤ÈÌöÆ°¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï3¾¡¤ÎÂç³èÌö¤Ç¥·¥ê¡¼¥ºMVP¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë