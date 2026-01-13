いまや日本人の日常生活に欠かせない存在となっている100円ショップは、2023年に市場規模が1兆円を超えている（帝国データバンク調べ）。しかし最近では100円ショップとはいえ「百均」ではなく200円、300円、500円、ときには1000円と100円ではない商品の販売も増えている。人々の生活と社会の変化を記録する作家の日野百草氏が、円安や物価高騰のなか100円ショップはどんな変容を迫られているのか、レポートする。（文中・すべて税抜き表記）

【写真】マクドナルドのハンバーガーが「65円」で買えた時代！

「100円の商品か、昔に比べれば少なくなったね。100円より高い商品が大半だよ。100円ショップであって、100円均一ショップじゃないからね」

南関東の100円ショップ、長く個人店として営んできた店主の言う通り、100円でない商品が多く並ぶ光景は普通の生活雑貨店と言ってもいい。

店頭に「100円」の文字はあるが、ほとんどがそれより高額。しかし100円のものがあるのでまったく問題ない。つまり100円「もある」ショップということだ。いまやほとんどの100円ショップはそうだろう。

ひと昔前までは文字通りの100円均一、かつての呼称の名残りである純然たる「百均」はほぼ消えた。2000年代は99円ショップなんてのもあったが、これはとうの昔に消滅した。大手ではセリアのみ、その「百均」を死守している（後述）。

「100円にみんな慣れちゃって、値札も見ずになんでも100円と思っちゃうんだろうね、いまだにレジで驚かれることもあるよ。『え、100円じゃなかったの』って」

客の頭の中が100円だから100円にするしかない

振り返れば、失われた30年の代表格のひとつが「デフレマインド」であった。

いまから約30年前、1995年4月の円は1ドル79円。若い人には信じられないだろうが、このように1ドルが80円を切った時代もあった。まあ、それ以外でもだいたい「1ドル100円」とかで計算できた。首都圏のバブルは終わっていたが円高のおかげで空前の海外旅行ブームが続いていた。とくに有名ブランドは海外に出たほうが安く買えると買い出しツアーも盛況だった。

強い円は2000年代に入っても続いた。2011年10月には1ドル75円を記録、G7が介入するほどの事態となった。

すべてが円高の影響ではないが「デフレではないか」という状態が続いた。デフレがデフレを呼ぶデフレスパイラルともされた。

100円ショップ店主は当時をこう振り返る。

「中国や韓国で作ったほうが安かったからね、とくに中国はまだまだ発展途上だったし、労働者の賃金もいまに比べればずっと安かった。安い労働者がたくさんいる中国で作って日本に持ってくる、まあ、円高のおかげは間違いない。東アジアだけじゃなくアメリカやEU相手にも有利だった」

その時代、マクドナルドの100円ハンバーガーに代表されたような「ワンコイン」は、やがて500円のことを呼ぶそれに変わり、いまや500円を遥かに超える。

スリコの愛称で知られる3COINSも500円とかそれ以上の価格展開が増え、無印良品500も500円で「ワンコイン」ながら3割以上が500円を超える。

今は昔の百均という時代、その呪縛のままのデフレマインド――しかし、それを許してはくれない原材料高、エネルギー価格や物流費の高騰による物価高と円高がデフレ勝ち組（後述）100円ショップすら変容させた。

「昔みたいに100円で全部は無理だ。大手チェーンで無理なんだからうちなんか絶対無理。その100円の商品すら、他の100円以上の雑貨を買ってもらってトントンって感じかな、本当に厳しい」（100円ショップ店主）

華やかで生活に便利な100円ショップだが、その裏では熾烈な「100円の呪縛」と闘っているということか。それまで多く100円だったものがそうではないとなれば客足は遠のく、セリアのように100円を堅持するチェーンもある。残存者利益が一巡したら他者を追随するしかないという業界筋の声もあるが、いずれにせよ「呪縛」と言う他無い。

「客の頭の中が100円だから100円にするしかないんだ。一度100円と思い込まれたものを値上げするってのは難しいんだ」（100円ショップ店主）

先のマクドナルドの100円ハンバーガーも、2013年の一時期に120円に値上げするも翌年には100円に戻している。2019年にふたたび110円となり、現在は190円（一部店舗を除く）だが、2000年代の一時期には65円ハンバーガーや59円ハンバーガーという時代もあり、そんなマクドナルドの前に長い行列ができたことを当時の報道は「平成不況」（第3次）云々と伝えている。

ハンバーガー60円台だったのを80円台にした時期もあったのだが、客離れが起きて再び60円台に戻す。マクドナルドの一人デフレスパイラルのような迷走であった。

「いまはハンバーガー190円か、やっぱり『1』は意識してるんだね、これが『2』となると客足鈍るだろう」（100円ショップ店主）

なんとなくわかってはいるが面白い話、200円にするとやはりだめか。

「だめだね、1,980円がお得に見えるのと一緒さ、2,000円にするとだめだ。20円しか違わないんだけどね、100円ショップもいっしょだよ」

商品にもよるのだろうが「消費者感覚とはそういうもの」として実際に多くそうした値づけがなされている。思い込み経済というか、思い込みが実体経済を回すといってもいいかもしれない。

「自分が買うとなれば、高いほうには考えないけど低いほうに考えたくなるのが人間さ。あたりまえの話だけどね」（100円ショップ店主）

100均をバカにする消費者マインド

2010年の日本経済新聞の記事を引くと、100円ショップなど当時躍進した企業を複数挙げて「デフレ勝ち組」と紹介している。のち2016年の同紙は逆に「デフレ勝ち組 黄信号」と消費の失速を報じている。ただしこの時はまだ円高（90円前後）、現在の156円前後（2026年1月8日時点）とは状況が違う、もちろん、いまのほうがヤバい。

「これからはもっと100円のイメージ薄めて総合生活雑貨店にしたいね。脱100円だ。物価高と円安は店の努力じゃどうにもならない。いっそ100円ショップという名前をやめたいよ。それこそ昔の百均のイメージだもんね。でも、100円って書いてあるから客が来るんだ。それはわかってるんだけどね。良くも悪くも安いイメージがついちゃってるからね」（100円ショップ店主）

脱100円といえば、コンビニの100円ショップとしてデビューしたローソン100はいま「献立応援コンビニへ」として「献立応援100」を掲げている。価格100円の100でなく応援100個の100ということだ。回転寿司チェーンのスシローも2022年に一皿100円均一を終了した。それでも一部ながら期間限定100円で集客に必死である。100円の呪縛、本当にしつこい。

「どこも大変だと思うよ。光熱費はもちろん店の賃料もバカにならない。うちは自分の店舗だからいいけど、大手さんなんか100円ショップで大型ショッピングモールに入るって、どんだけ売らなきゃなんないのか」（100円ショップ店主）

広く集客の見込める業種は賃料の優遇があるモールもあるとされるが、それでも経費考えれば「どんだけ売らなきゃなんないのか」は確かだ。

そのあたり、専門商社に勤めるバイヤーに話を聞く。

「これまで大手の強みだった海外で大量に作って大量に輸送するというシステムに限界が来ています。それって安い国の安い人を使って物流コストを絞りに絞って実現するわけですよね。自社で作るというのも、日本を含めたアジアの中小工場に直接交渉で値切って値切って100円ショップの商品になるわけです。でも安い国の安い人も高くなっている、これまでの生産国の先、さらに貧しくて賃金の安い国を目指すわけですが、品質という問題もありますし、この円安ですからね、国内回帰も時間がかかるし、値段が値段なだけに請けてくれるところを探すのも大変では」（専門商社のバイヤー）

いろいろ言われるが中国はベストではないがベターである。実際に現場でそうした仕事についている、ついていた人ならわかるだろうが、どこでも作れるわけでもないし、一定の生産ラインを維持するというのは本当に難しいことなのだ。中国の工場はその点で非常に優れている。チャイナリスクはあれど、経済断交は非現実的だ。

当たり前に思っている消費者もいるだろうが、例えばプラスチック製のキャラクターマグカップ一個とってみても、あれを海外で大量に作り、それを日本に運んできて100円で売る。これ、本当に凄いことなのだ。

デフレマインドの一番の問題はリスペクトの喪失と思う。先のマクドナルドも50円とか60円にして『たかがハンバーガー』というリスペクトの喪失に陥った。

「そもそも『100均』というのが侮蔑というか、からかいに使われていた時代もあったじゃないですか。ずいぶん前に『百均の化身』って、あるゲームキャラクターを揶揄した言葉をSNSで見たんですけど、あれだけの精巧な小物を100円で作って売るって本当に凄いことなんですよ。もちろんネットのそういうのがネタなのはわかってますけど、一度ついたネガティブな消費者マインドってバカにできないんですよ」（専門商社のバイヤー）

ラーメンやカレーには「1000円の壁」があるとされる。長年のたかがラーメン、たかがカレーという心理、1000円を超えてもそれほど影響がないとされるメニューもあるので確かに「イメージ」はバカにできない。

最近だとコメがそうか。「コメの値段なんてこれくらい」が多くの人に染み付いている現実がある。タマゴしかり、鶏肉しかり。材料高、エネルギー価格や物流費の高騰による物価高や円安なんて事情を汲んでくれる消費者なんていない。もやしに至ってはかわいそう過ぎる。

個々人の中にはそうした聡い人がいたとしても、消費者という塊にそれはない。あの雑貨の山に大きな世界経済のダイナミズムがあることなど、誰かが泣いていることなど多くの消費者にとってはどうでもいい話で「高品質を、どこまでも安く」を求めるのが現実だ。

かつてベテランの大工と話す機会のあったとき、彼は「良質低価格」的な文言を謳う住宅メーカーについて「そんなもんあるか」と笑っていたがまあ、そうだろう。どこに基準を置くかにもよるが本来、良質なものは良質なりの価格であるべきなのに。

しかし消費者はそうではない。企業もまたそう甘く見てはいない。だからこその「100円の呪縛」である。

人件費がシャレにならない

その激安は誰かの犠牲でできている。

必ずしもそうではないことは当然だが、それでも生産現場が、物流ドライバーが、店舗スタッフが、それこそはるか遠くのどこかの国のどこかの労働者がその激安を支えている。いや、支えてきたことは確かだ。

そもそも、かつてのそれは100円のはずがなかったのだ。

100円どころの話でない極端な例かもしれないが、それこそかつての「もやし1袋1円」なんて、それがたとえ個数限定やタイムセールであってもおかしいのだ。むしろ「なんてひどいことを」と悲しむべきだ。こうした1円販売に対して2017年に公正取引委員会が警告を発したが、もやし生産者協会が「どうか適正価格を」と懇願するのも無理はない。

繰り返すが原材料高、エネルギー価格や物流費の高騰、そして円安で限界が来ている。日本に限れば「デフレビジネスの終焉」と言っていいだろう。

冒頭の100円ショップ店主は「最後に削るのは人間」としてこう話す。

「大手チェーンはセルフレジにして、とにかく店員を置かない方針を進めるだろうね。100円ショップに限らないけど単価が安いぶん他の業種より人件費がシャレにならない。いまやアルバイトひとり配置するだけでどんだけ売らなきゃいけないんだって話だよ。時給も上がっているし」

実際、いわゆる「デフレ勝ち組」企業はとくにセルフレジ導入に熱心だ。置くだけで合計金額が出て会計の済む大手ファストファッションチェーンもある。商品を絞り、すべて自社開発だから可能な話だが、これからAIの進化も手伝って、さらなる店舗の「人間削減」が進むのだろう。

「でも100円ショップではそんなに簡単にはいかないだろうね。とにかく品数も雑多で大きさとか重さとかまちまちだし、大手（100円ショップ）さんだと行列ができてトラブルなんてのもあるよ」（100円ショップ店主）

人件費もまた昨今の賃金引き上げや社会保険料の高騰（会社負担分）で厳しい選択を企業が迫られている。何十年もデフレを認めず放置し、昨今の物価高への対応も遅れ、社会保険料も右肩上がり、政治が本当にあてにならないからこその厳しい選択でもある。

私たちの暮らしになくてはならない存在となった100円ショップの苦悩と、その100円という呪縛。たかが一業種と思うなかれ、暮らしになくてはならない存在だからこそ、私たちの暮らしのあわせ鏡でもある。

世界の主要国で唯一、実質賃金上昇率で遅れをとったままの日本、失われた30年の果てに染みついたデフレマインドからの脱却もまた政府や企業、そして私たち消費者全体の課題と思う。

