元TBSアナウンサーでテレビ朝日「ニュースステーション」などに出演したフリーアナウンサーの久米宏（くめ・ひろし）さんが1日に肺がんのため死去していたことが分かった。81歳。埼玉県出身。13日、所属事務所の「オフィス・トゥー・ワン」が公式サイトで発表した。久米さんとTBS「ザ・ベストテン」で長年司会を務めた女優の黒柳徹子（92）が自身のインスタグラムで追悼した。

久米さんは番組放送開始の1978年1月から1985年4月まで、初代司会者として黒柳とともに司会を担当していた。

黒柳は久米さんとの2ショットを投稿。「久米さん！」と書き出し、「私には親友という人が、いるようで、いなかった。あなたは、その中で『ザ・ベストテン』以来本当の親友だった」とつづった。「政治のことも、日常のことも、打ち合わせなしにピッタリ合った」と振り返った。

続けて、「私が設立した“トット基金”の理事にもなって頂いた。先月の理事会に見えなかったので、“どうしたの？”と手紙を出した。返事は来なかった」と先月から連絡が途絶えていたことを明かした。

「久米さん、本当に悲しいです」と吐露。「あなたとのナマ放送の厳しい、やり取り懐かしいんです。本当は涙もろく優しい人だった」とありし日をしのんだ。「久米さん、“さよなら”は言いたくない、いつか会える時が来たら、続きを話しましょう。“私の涙が見えますか？”本当に友達でいてくれてありがとう」と天国の盟友に語りかけ、「クールに見える久米さんへ」と結んだ。

公式サイトでは「久米宏は、令和8年1月1日、肺がんのため満81歳にて永眠いたしました。ここに謹んでご報告申し上げます」と報告。「生前は、皆様より格別のご厚情とご支援を賜り、本人も深く感謝しておりました」と伝えた。また妻の麗子さんもコメントを寄せ「久米は、最後まで“らしさ”を通したと思います」と追悼した。