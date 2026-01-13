¡ÚÅ°Äì²òÀâ¡Û¤¤¤Þ²ò»¶¤·¤¿¤é¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡Ä¡ª¹â»ÔÀ¯¸¢¤ËÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¤¢¤Þ¤ê¤Ë¡Ö¶ì¤·¤¤Å¸³«¡×
¡Ö¤³¤ì¤Çº£¤Þ¤Ç¤Î¶ìÏ«¤Ï¿å¤ÎË¢¤À¤è¡£¹â»Ô¤µ¤ó¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬Áªµó¤ÇÂç¾¡¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤È¤ó¤ÀÀõÃÎ·Ã¤È¤·¤«¤¤¤¤¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×¤½¤¦¼«Ì±ÅÞ¤Î½ÅÄÃ¤¬ÅÇ¤¼Î¤Æ¤ë¡£
¡ã¼óÁê¡¢½°±¡²ò»¶¸¡Æ¤¡¡2·î¾åÃæ½ÜÅê³«É¼¡ä
1·î10ÆüÉÕ¤ÎÆÉÇä¿·Ê¹Ä«´©°ìÌÌ¤Î¥È¥Ã¥×µ»ö¤¬½Ð¤ëÁ°Ìë¤«¤é¡¢¥Í¥Ã¥ÈÈÇ¤ÎÂ®Êó¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿±ÊÅÄÄ®¤ä²â¤¬´Ø¤Ç¤ÏÊ¸»úÄÌ¤êËª¤ÎÁã¤ò¤Ä¤Ä¤¤¤¿¤è¤¦¤ÊÂçÁû¤®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤ÎÀ¯¶É¤Î¹ÔÊý¤Ë¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È¤Î¿¹¸ù»á¤¬Ç÷¤ë¡£
Á°ÊÔµ»ö¡Ø¡ÚÆÈÀêÄ¾·â¡Û¹â»ÔÀ¯¸¢¡ÖÅÅ·â²ò»¶¡×ÊóÆ»¤Î¿Ì¸»ÃÏ¤Ï¤É¤³¤À¡ª±ÊÅÄÄ®¤òÁà¤ë¡ÖÂçÊª´±Å¡´±Î½¡×¤òÄ¾·â¤·¤¿¡Ù¤è¤êÂ³¤¯¡£
ËãÀ¸¤âÃÎ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä
ËÁÆ¬¤ÎÈ¯¸À¤Î¤è¤¦¤ËÂ¿¤¯¤ÎÍ¿ÅÞ¡¢´±Å¡´´Éô¤¿¤Á¤Ï¡¢²ò»¶ÊóÆ»¤Ï¿²¼ª¤Ë¿å¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¼«Ì±ÅÞ´´Éô¤¬¤³¤¦Ã²¤¯¡£
¡Öº£°æ¡Ê¾°ºÈÆâ³Õ»²Í¿¡Ë¤µ¤ó¤¬ÆÉÇä¤Î¥¹¥¯¡¼¥×¤Ë¤«¤«¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÆÉÇä¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏÁíÍýËÜ¿Í¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
²ò»¶¤ÏËãÀ¸¡ÊÂÀÏºÉûÁíºÛ¡Ë¤µ¤ó¤äÎëÌÚ¡Ê½Ó°ì´´»öÄ¹¡Ë¤µ¤ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÃ¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï±¦¥Ð¥Í¡Ê±¦Íã¡Ë¤Î¤Ä¤¤¤¿ÁíÍýÂ¦¶á¤«¤é¤ÎÏÃ¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤½¤Î¤»¤¤¤Ç¤Þ¤ë¤Ç¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤ËÁø¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ç¡¢ÅÞÆâ¤¬º®Íð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¯¤é¤¤¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã¤Ç¤¹¡×
¿©¤¤°ã¤¦¹ñÌ±¡¦¶ÌÌÚ¤È°Ý¿·¡¦µÈÂ¼¤Î¾Ú¸À
³°·ÁÅª¤Ë¤Ï¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ï8Æü¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿NHK¤ÎÅÞ¼ó¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤«¤é°ìÅ¾¡¢Íâ9Æü¤Ë²ò»¶¤ËÂÉ¤òÀÚ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¤½¤Î9Æü¤Ë¼óÁê¤Ï¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÈÀ¯ÉÜ¡¦Í¿ÅÞÏ¢Íí²ñµÄ¤ò³«¤¡¢Æ±¤¸Æü¤Ë¤ÏÌÚ¸¶Ì´±Ë¼Ä¹´±¤ò¸ò¤¨¤Æ¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤È¤â²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
NHK¤Ç¤Ï10Æü¡¢°Ý¿·¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸¶¦Æ±ÂåÉ½¤È¹ñÌ±Ì±¼ç¤Î¶ÌÌÚÂåÉ½¤¬Æ±¤¸ÅÞ¼ó¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎÈÖÁÈ¤ËÀ¸½Ð±é¡£µÈÂ¼¤¬9Æü¤ÎÍ¿ÅÞÏ¢Íí²ñµÄ¤Ç¡ÖÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÎËÁÆ¬²ò»¶¤È¤¤¤¦¶ñÂÎÅª¤ÊÆü»þ¤Î¸ÀµÚ¤³¤½¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¹â»ÔÁíÍý¤È¡Ê²ò»¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ë¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¤·¤¿¡×¤È¤¹¤ë°ìÊý¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç¤Î¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ï¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
²¾¤ËµÈÂ¼¤Î¸À¤¦ÄÌ¤ê¡¢¼«Ì±ÅÞ´´Éô¤Ë¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢°Ý¿·¤È¤¤¤¦Â¾ÅÞ¤ÎÅÞ¼ó¤È²ò»¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ä¤ê¤È¤ê¤·¤¿¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤à¤·¤íÂçÌäÂê¤À¡£ËãÀ¸¤äÎëÌÚ¡¢ÇëÀ¸ÅÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¼«Ì±ÅÞ´´Éô¤¬ÅÜ¤ë¤Î¤ÏÌµÍý¤â¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤¿¹ñÌ±Ì±¼ç¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÇÍ½»»¿³µÄ¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ëÌóÂ«¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¤½¤ì¤òÊü¤ê½Ð¤·¤ÆÍ½»»¤ÎÇ¯ÅÙÆâÀ®Î©¤ò¥À¥á¤Ë¤¹¤ë·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ë¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¶ÌÌÚ¤¬¡ÖÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¦¤Î¤âð÷¤±¤ë¤¬¡¢¤Ê¤Ë¤è¤ê¼«Ì±ÅÞ¤ò¤Ï¤¸¤áÍ¿ÌîÅÞ¤¬µ¤¤Ë¤«¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢Íè¤ëÁíÁªµó¤Î¹ÔÊý¤Ç¤¢¤ë¡£
ËÜÅö¤Ë²ò»¶¤òÂÇ¤Ã¤¿¤é¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤»öÂÖ¤Ë¡Ä
ËÜÅö¤Ë¼«Ì±¤ÏÂç¾¡¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
¡Öº£ÅÙ¤Î²ò»¶¤Ï¸µ½É¡Ê¿Î»öÌ³ÁíÄ¹¡Ë¤µ¤ó¤ÎÁªµóÄ´ºº¤ò¤â¤È¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤ÈÆ§¤ó¤À¤«¤é¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¡¢µîÇ¯11·î¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢¤·¤«¤â¤µ¤Û¤É¤¤¤¤¿ô»ú¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸µ½É¤µ¤ó¤â²ò»¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï½é¼ª¤À¤Ã¤¿¡£²ò»¶¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤«¹â¤¤»Ù»ýÎ¨¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¢¤¤¤À¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¡¢¤È¤¤¤¦³Î¿®ÈÈ¤Ç¡¢Í½»»¿³µÄ¤Ï¤â¤È¤è¤êÏ¢Î©¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Þ¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤Ö¤Á²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ÇÁªµó¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤È¤â»×¤¨¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢²¾¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤â¥¤¥Ð¥é¤ÎÆ»¤Ç¤¹¡×¡ÊÀè¤Î¼«Ì±ÅÞ´´Éô¡Ë
2·î¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÁíÁªµó¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÎ©·ûÌ±¼ç¤È¸øÌÀ¤ÎÁªµó¶¨ÎÏ¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¤½¤³¤Ë¹ñÌ±Ì±¼ç¤â¹çÎ®¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦´ÑÂ¬¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤È¤Ê¤ë¤È¡¢ÁíÁªµó¸å¤Î¼«Ì±ÅÞ¤¬¤È¤ì¤ëÏ¢Î©¤ÎÁªÂò»è¤Ï¡¢º£¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º°Ý¿·°Ê³°¤Ë¤Ê¤¤¡£µÈÂ¼¤¬¤½¤³¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¾å¤Ç¡Ö²ò»¶¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤·¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤â»×¤¨¤Ê¤¤¤¬¡¢¼«Ì±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÁªµó¸å¤Ë»Ä¤ëÏ¢Î©Áê¼ê¤È¤·¤ÆÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï»²À¯ÅÞ¤¯¤é¤¤¤À¡£
ÆÉÇä¿·Ê¹¤ò¤Ï¤¸¤á¿·Ê¹¤Ê¤É¤ÏÁá´ü²ò»¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼«Ì±Ã±ÆÈ²áÈ¾¿ôÃ¥´Ô¤Î¹¥µ¡¡×¤È¤Ð¤«¤ê¤ËÓò¤·Î©¤Æ¤Æ¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤¤¤¶¤½¤ì¤¬¸½¼Â¤È¤Ê¤ë¤È¡¢´Å¤¯¤Ê¤¤¡£
12Æü¤«¤éÁíÁªµó¤Ç¼«Ì±¤¬½°±¡²áÈ¾¿ô¤Î233µÄÀÊ¤òÂçÉý¤ËÄ¶¤¨¤ë260µÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦²øÊ¸½ñ¤¬±ÊÅÄÄ®¤Ë½Ð²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤â°Õ¿Þ¤·¤¿¾ðÊóÁàºî¤È¤·¤«»×¤¨¤º¡¢²ò»¶¡¦ÁíÁªµó¤Ï¤È¤ó¤ÀÈé»»ÍÑ¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£´±Å¡´±Î½¤¬ÉÁ¤¤¤¿¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ë¼óÁê¤¬¾è¤Ã¤¿½°±¡²ò»¶¤Ï¡¢À¯³¦¤òÂçº®Íð¤Ë´Ù¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊ¸Ãæ·É¾ÎÎ¬¡Ë
¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Ø¡ÚÄÉÀ×¡Û¹â»ÔÁáÉÄÁíÍý¤ÎµðÂç¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¡ÖÆæ¤Î½÷¥¿¥Ë¥Þ¥Á¡×¤ÎÀµÂÎ¤È¤Ï¡Ä¿®¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¤½¡¶µË¡¿Í¤òÄÉ¤Ã¤Æ¡Ù
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¹â»ÔÁáÉÄÁíÍý¤ÎµðÂç¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¡ÖÆæ¤Î½÷¥¿¥Ë¥Þ¥Á¡×¤ÎÀµÂÎ¤È¤Ï¡Ä¿®¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¤½¡¶µË¡¿Í¤òÄÉ¤Ã¤Æ
