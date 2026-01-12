近未来的なディスプレイをバスに搭載！

東京都交通局は2026年1月6日、都営バスの浅草エリアを運行する3路線で「AI翻訳透明ディスプレイ」の導入に向けた実証実験を行うと発表しました。

この実証では、都営バスの車両降り口付近にAIによる多言語翻訳や、聴覚・言語障害者とのコミュニケーションに対応したディスプレイを設置します。訪日外国人観光客の増加や、バス運転士の担い手不足が叫ばれる昨今、幅広い層の利用者との意思疎通をサポートするとともに、運転士側の業務負担の軽減にもつながるか、両面的に検証していきます。

このディスプレイ装置はTOPPANが東京都交通局へと提供するものです。装置は透明な板状ディスプレイやマイクなどで構成されており、走行時などは透明な状態で待機することで、運転士の視界を確保しつつ、乗客が降りる際にはAI翻訳による会話内容などを表示します。

実施期間は2026年1月15日から29日まで。対象となる系統は、都02（大塚駅〜錦糸町駅）、草63（池袋駅東口〜浅草寿町）、草64（池袋駅東口〜浅草雷門南）の3路線です。

東京都交通局は昨年2025年11月、同型の装置を使用した実証実験を渋谷エリアで実施済みです。今回は特に訪日外国人の利用者が多い浅草エリアで実施することで、より幅広い利用者からの声を把握し、利便性や運用上の課題をさらに整理・検討していく考えです。