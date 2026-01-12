¤³¤Îµ­»ö¤Ï°Ê²¼¤ÎÆ°²è¤ò´ð¤Ë¡¢Æ°²èÅê¹Æ¼Ô¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¼¹É®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹

Ç¾²Ê³Ø¼Ô¤ÎÌÐÌÚ·ò°ìÏº»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÌÐÌÚ·ò°ìÏº¤ÎÇ¾¤Î¶µÍÜ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ç¡Ö¥¯゙¥êー¥ó¥é¥ó¥È゙¤ò¤á¤¯゙¤Ã¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÆ±¤¸NATO¤Î¥Ç¥ó¥Þー¥¯¤ä¥É¥¤¥Ä¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤«゙Àï¤¦¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤¬²Ì¤¿¤·¤Æ¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£¥°¥êー¥ó¥é¥ó¥ÉÇã¼ýÌäÂê¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÈNATOÆ±ÌÁ¹ñ¤Ç¤¢¤ë¥èー¥í¥Ã¥Ñ½ô¹ñ¤È¤Î´Ö¤ËÀ¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¿¼¹ï¤ÊµµÎö¤È¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¡ÖÀ¯¼£Ê¸²½¤ÎÃÇÀä¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ±Ô¤¯Ê¬ÀÏ¤·¤¿¡£

Æ°²è¤ÇÌÐÌÚ»á¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÏÁÛÁü¤â¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ÈNATO¤¬Àï¤¦¡×¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤¬¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤Ë·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¡£¤³¤ÎÂÐÎ©¤Îº¬Äì¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÀ¾Â¦½ô¹ñ¤¬¶¦Í­¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¸¢¤äÌ±¼ç¼çµÁ¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖÉáÊ×Åª²ÁÃÍ¡×¤¬¼º¤ï¤ì¡¢³Æ¹ñ¤¬¡ÖÇí¤­½Ð¤·¤Î¹ñ±×¡×¤òºÇÍ¥Àè¤¹¤ë¡Ö¿·Äë¹ñ¼çµÁ¤Î»þÂå¡×¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£

ÌÐÌÚ»á¤Ï¡¢ÊÆ²¤ÂÐÎ©¤Î³Ë¿´¤ò¡Ö°Õ»×·èÄê¤ÎÊ¸²½¤Î°ã¤¤¡×¤Ë¤¢¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤¬¹ñºÝË¡¤äÂ¿¹ñ´Ö¤Ç¤Î¹ç°Õ·ÁÀ®¤ò½Å¤ó¤¸¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤Ï¹ñÏ¢¤Î¤è¤¦¤Ê¹ñºÝÅªÏÈÁÈ¤ß¤ò·ù¤¤¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç·è¤á¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ì¹ñ¼çµÁÅª¤ÊÊ¸²½¤¬º¬¶¯¤¤¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¹ç°Õ·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤½¤ó¤Ê¤Ë´Ø¿´¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£

¤µ¤é¤ËÌÐÌÚ»á¤Ï¡¢¤³¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Î»ÑÀª¤Ï¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤è¤ê¤â¤à¤·¤í¡¢¶¯¸¢Åª¤Ê°Õ»×·èÄê¤ò¹Ô¤¦¥í¥·¥¢¤äÃæ¹ñ¤Î¤½¤ì¤Ë¶á¤¤¤È³åÇË¡£¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¡¢Ãæ¹ñ¡¢¥í¥·¥¢¤Ã¤Æ°Õ³°¤È¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¾¡¼ê¤Ë¤ä¤ë¡×¤ÈÃÇ¤¸¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¡¢¥×ー¥Á¥óÂçÅýÎÎ¡¢½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤Î¹ÔÆ°¸¶Íý¤ËÎà»÷À­¤ò¸«½Ð¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Î¤ä¤êÊý¤Ï¡Ö¤Þ¤É¤í¤Ã¤³¤·¤¤¡×¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤ËÀïÎ¬ÅªÍ×¾×¤Ç¤¢¤ë¥°¥êー¥ó¥é¥ó¥É¤òÇ¤¤»¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¥í¥·¥¢¤äÃæ¹ñ¤ËÃ¥¤ï¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤ÉÔ¿®´¶¤¬¤¢¤ë¤È¿ä»¡¤·¤¿¡£

ºÇ¸å¤ËÌÐÌÚ»á¤Ï¡¢¤³¤Î¸½¾õ¤ò¡Ö¥²ー¥à¤Î¥ëー¥ë¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤­¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ½¸½¤·¡¢²æ¡¹¤â¹ñºÝ¼Ò²ñ¤ÎÎÏ³Ø¤¬º¬ËÜÅª¤ËÊÑ²½¤·¤¿¤³¤È¤òÇ§¼±¤·¤¿¾å¤Ç¡¢º£¸å¤Î¾ðÀª¤ò¸«¶Ë¤á¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£

00:18

¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ÈNATO¤¬Àï¤¦¡×¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤»öÂÖ¤Î¸½¼ÂÌ£
01:46

ÂÐÎ©¤Îº¬¸»¤Ë¤¢¤ë¡Ö°Õ»×·èÄê¤ÎÊ¸²½¡×¤Î°ã¤¤
06:55

¤Ê¤¼ÊÆ¹ñ¤Ï²¤½£¤è¤êÃæÏª¤Ë¶á¤¤¤Î¤«¡©
08:51

²¤½£¤Î¡Ö¤Þ¤É¤í¤Ã¤³¤·¤µ¡×¤ËÇ¤¤»¤é¤ì¤Ê¤¤ÊÆ¹ñ¤ÎËÜ²»

